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В Эстонии стартуют крупнейшие зимние учения боевой группы НАТО

Марта Бондаренко редактор ленты
В Эстонии стартуют крупнейшие зимние учения боевой группы НАТО

Сегодня, 29 января, в Эстонии стартуют крупнейшие зимние учения боевой группы НАТО. Об этом сообщает минобороны Эстонии.

Около 1400 британских, французских и эстонских солдат примут участие в ежегодных учениях Зимний лагерь. Будут отработаны возможности пехоты и бронетехники в суровых зимних условиях.

Солдаты НАТО проведут боевые стрельбы, противотанковые учения, пехотное патрулирование и будут решать инженерные задачи.

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Кроме того, истребители F-16 бельгийских ВВС, которые в настоящее время дислоцируются на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, обеспечат поддержку с воздуха.

Эти учения продляться до 6 февраля.

Источник: Минобороны Эстонии

Фото: Минобороны Эстонии

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