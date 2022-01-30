Длилась больше часа: Квин рассказала детали телефонного разговора Байдена с Зеленским

Президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским объяснил свою позицию по поводу действий Вашингтона в случае российской агрессии.

Об этом в интервью рассказала временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

Она отметила, что телефонный разговор президентов США и Украины, состоявшийся на этой неделе, длился более часа.

— Разговор длился более 1 часа 20 минут. Для президента любой страны это очень много времени. Президент Байден объяснил президенту Зеленскому свою позицию по поводу действий Соединенных Штатов в случае дальнейшей российской агрессии, — сказала глава американского посольства.

Относительно ответа Вашингтона на российские предложения по “гарантиям безопасности”, глава посольства отметила, что согласно позиции США, дипломатия должна проходить за закрытыми дверями, когда можно быть честными и откровенными.

— Мы не хотим вести громкие переговоры на открытом пространстве, так мы будем делать и дальше. А Россия будет делать то, что она считает нужным, – сказала Кристина Квин.

В частности, временно поверенная в делах США в Украине раскрыла два пункта из письменного ответа России по поводу “гарантий безопасности”, которые 26 января передал Вашингтон.

По ее словам, в ответе остается пункт, что политика открытых дверей НАТО для Украины остается в силе, а за дальнейшую агрессию Россия получит достойный ответ.

Согласно позиции американского Госдепа, содержание письменного ответа России должно оставаться непубличным, поскольку США предпочитают конфиденциальные переговоры. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров уже заявил, что Россия не опубликует ответ США по поводу “гарантий безопасности”, если такая просьба поступит, но суть и содержание реакции Вашингтона будут донесены до общественности.

Напомним, после передачи России ответа на ее предложения по так называемым гарантиям безопасности, глава Госдепа США и генсекретарь НАТО провели пресс-конференции, в ходе которых прокомментировали свою позицию.

Фото: Посольство США в Украине

Источник: Факти тижня