Новым послом США в Украине может стать Бриджит Бринк. Как сообщают западные СМИ со ссылкой на собственные источники, администрация президента США Джо Байдена обсуждает именно ее кандидатуру.

Сейчас Бриджит Бринк является послом в Словакии. Она занимает эту должность с 2019 года. Ранее работала в Совете национальной безопасности США и аванпостах в Сербии, Узбекистане и Грузии.

По информации американского издания Bloomberg, решение о ее назначении еще не окончательно. Но источники утверждают, что Джо Байден готов выдвинуть именно кандидатуру Брин, учитывая ее опыт работы в Восточной Европе и на фоне роста напряженности со стороны России.

Кандидатуру посла должен официально утвердить сенат. Сейчас США в Украине представляет временно поверенная Кристина Квин.

О том, что президент США Джо Байден планирует назначить на должность посла Соединенных Штатов в Украине высокопоставленного профессионального дипломата Бриджит Бринк, американские СМИ сообщают уже не в первый раз.

Бриджит Бринк имеет степень бакалавра политических наук. Также окончила две магистратуры в области международных отношений и политической теории в престижной Лондонской школе экономики.

Кроме английского, владеет сербским, русским, а также базовым французским и грузинским языками. Больше о том, что известно о Бриджит Бринк, — читайте в нашем материале.

Фото: U.S. Embassy Slovakia