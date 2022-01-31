Европейский Союз рассматривает все варианты действий на случай, если дипломатические переговоры с РФ относительно деэскалации потерпят поражение.

В этом заверил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– Речь идет о повышении нашей устойчивости, в частности путем сотрудничества с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа на случай, если Россия решит его сократить или прекратить, – подчеркнул Жозеп Боррель.

По словам высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, в настоящее время партнеры в работе над сдерживанием РФ “продвинулись в подготовке к высокоэффективному реагированию, которое нанесет серьезные затраты российской экономике и финансовой системе”.

– Мы также рассматриваем меры экспортного контроля долгосрочного эффекта, чтобы отказать России в продуктах, которые ей нужны для выполнения своих стратегических амбиций, – добавил высокий представитель ЕС.

Также Жозеп Боррель отметил, что Европейский Союз не откажется от поддержки суверенитета Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение.

– Украина – наш партнер и сосед. Ее безопасность – наша безопасность, – говорит высокий представитель ЕС.

Напомним, что неделю назад, 24 января, перед заседанием министров иностранных дел стран-членов Евросоюза в Брюсселе Жозеп Боррель заявил о беспрецедентном единстве ЕС и США относительно ситуации в Украине.

Источник: European External Action Service