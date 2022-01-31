Сборы за почти все неиммиграционные визы в США могут существенно возрасти. Соответствующие изменения предложила администрация Джо Байдена.

Ожидается, что туристические визы B1 и B2, а также студенческие визы F, M, J вырастут в цене от $160 до $245, рабочие визы типов H, L, O, P, Q и R подорожают со $190 до $310. Госдеп рассчитывает, что новые цены начнут действовать с сентября этого года.

Таким образом в Штатах надеются привести в соответствие размер сбора и стоимость рабочей силы, которая идет на обработку документов.

Но критики такой идеи обращают внимание на то, что власти не ускоряют этим процесс выдачи виз. А это может привести к уменьшению количества туристов и студентов, которые приезжают в США. Особенно в условиях, когда из-за пандемии туристический поток в страну уже на рекордно низком уровне.

Ведь, несмотря на то, что американские консульства и посольства возобновили работу, большинство дипломатических представительств сообщают, что иностранным гражданам, которые хотят получить туристическую визу, нужно ждать больше 200 дней, студентам – около 40 дней, высококвалифицированным работникам – свыше 60 дней.

В то же время некоторые обозреватели убеждены, что более высокие сборы за рассмотрение документов вряд ли остановят туристов, студентов или работников.

Джо Байден обещал реформировать миграционную систему, когда баллотировался в президенты США. Но законопроект об упрощении и ускорении оформления документов до сих пор находится на рассмотрении в Конгрессе.