Реформы, экономика и безопасность: послы G7 представили приоритеты сотрудничества с Украиной

Послы стран Большой семерки (G7) представили документ, в котором описаны приоритеты сотрудничества с Украиной на предстоящий год.

Соответствующий документ обнародован на официальной странице дипломатов в социальной сети Twitter.

Список поделен на три больших блока, которые обозначены как справедливые и устойчивые институции, процветающая экономика и безопасная страна. Эти блоки, в свою очередь, поделены по более мелким подблокам.

Послы рассчитывают на то, что в Украине в 2022 году будет проведена судебная реформа. Также среди приоритетов в области сотрудничества указана борьба с коррупцией путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и беспрепятственной работы Этического совета.

Дипломаты настаивают на проведении комплексных реформ Конституционного суда, в частности, на прозрачном конкурсе судей КСУ, и на реструктуризации Окружного административного суда Киева.

Помимо прочего, в G7 рассчитывают на реформировании Офиса генпрокурора и ГБР.

Напомним, с 1 января Германия стала главной страной G7. Ранее Большую семерку возглавляла Великобритания.

ФРГ будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7, который состоится летом 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау.

По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, союзные демократические страны должны отказаться от российского газа.