Реформы, экономика и безопасность: послы G7 представили приоритеты сотрудничества с Украиной

Послы стран Большой семерки (G7) представили документ, в котором описаны приоритеты сотрудничества с Украиной на предстоящий год.
Соответствующий документ обнародован на официальной странице дипломатов в социальной сети Twitter.
Список поделен на три больших блока, которые обозначены как справедливые и устойчивые институции, процветающая экономика и безопасная страна. Эти блоки, в свою очередь, поделены по более мелким подблокам.
Посли #G7 раді поділитися своїми пріоритетами на 2022 рік. Повний текст ???????? https://t.co/J9Uv6NOaU7 pic.twitter.com/FLFp08DT8Z
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 31, 2022
Послы рассчитывают на то, что в Украине в 2022 году будет проведена судебная реформа. Также среди приоритетов в области сотрудничества указана борьба с коррупцией путем надлежащего реформирования Высшего совета правосудия и беспрепятственной работы Этического совета.
Дипломаты настаивают на проведении комплексных реформ Конституционного суда, в частности, на прозрачном конкурсе судей КСУ, и на реструктуризации Окружного административного суда Киева.
Помимо прочего, в G7 рассчитывают на реформировании Офиса генпрокурора и ГБР.
Напомним, с 1 января Германия стала главной страной G7. Ранее Большую семерку возглавляла Великобритания.
ФРГ будет принимать ежегодный саммит лидеров стран G7, который состоится летом 26-28 июня в баварских Альпах в замке Эльмау.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, союзные демократические страны должны отказаться от российского газа.