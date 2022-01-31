Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Россия продолжает наращивать войска на границе Украины — генсек НАТО

Илья Нежигай редактор ленты
Єнс Столтенберг

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, из-за чего остается риск полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Его спросили о российской активности у границ Украины за последние 48 часов.

– Мы видим, что наращивание (военного присутствия РФ – Ред.) продолжается. Все больше и больше боевых войск с артиллерией, с бронетехникой, с большим количеством боеприпасов, с большим количеством топлива и припасов, — сказал Генсек НАТО.

Он добавил, что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Генсек Альянса отметил, что если Кремль решит вторгнуться в Украину, то все указанные приготовления ускорят российскую атаку.

— Мы должны быть начеку. Есть риски для нового российского вторжения или других форм агрессии против Украины, – сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что пока нет абсолютной уверенности, что РФ готова атаковать.

Читайте
Составить план Б и не паниковать: как унять тревогу из-за угрозы войны в Украине

Источник: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка