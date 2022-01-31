Россия продолжает наращивать войска на границе Украины — генсек НАТО

Россия продолжает стягивать войска к украинской границе, из-за чего остается риск полномасштабного вторжения.

Об этом в интервью заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Его спросили о российской активности у границ Украины за последние 48 часов.

– Мы видим, что наращивание (военного присутствия РФ – Ред.) продолжается. Все больше и больше боевых войск с артиллерией, с бронетехникой, с большим количеством боеприпасов, с большим количеством топлива и припасов, — сказал Генсек НАТО.

Он добавил, что Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси. Генсек Альянса отметил, что если Кремль решит вторгнуться в Украину, то все указанные приготовления ускорят российскую атаку.

— Мы должны быть начеку. Есть риски для нового российского вторжения или других форм агрессии против Украины, – сказал Йенс Столтенберг.

Он отметил, что пока нет абсолютной уверенности, что РФ готова атаковать.

Источник: The Washington Post