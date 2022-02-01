Заседание Совбеза ООН из-за напряженности на границе Украины и РФ: о чем говорили страны

В понедельник, 31 января, в Нью-Йорке прошло срочное заседание 15 членов Совбеза ООН.

Встреча представителей стран-членов ООН состоялась по представлению Соединенных Штатов по запросу Украины. Темой заседания стало скопление российских войск на границах и других угроз Украине.

Согласно регламенту, перед началом заседания участники должны были проголосовать за повестку дня. Из членов Совбеза только две страны (РФ и КНР) проголосовали “против”, когда “за” проголосовали 10 участников заседания. Трое членов Совбеза воздержались.

Первое слово получила постоянная представительница страны, которая инициировала заседание. Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд рассказала, что ситуация с российскими войсками рядом с украинскими границами опасна, а ставки для Украины и для стран-членов ООН — слишком высоки.

В свою очередь постпред Великобритании в ООН Джеймс Кариуки заявил, что развертывание Вооруженных сил РФ рядом с границами Украины является крупнейшим военным развертыванием в Европе за последнее десятилетие.

Францию ​​во время заседания представлял Николя де Ривьер. Он заявил, что ситуация на территории Украины вызывает серьезную обеспокоенность в официальном Париже. Французский постпред также призвал все страны Европы присоединиться к деэскалации ситуации со взиманием российских войск.

Постпред Китая Чжан Цзюнь, голосовавший против проведения заседания, заявил, что не видит угрозы международному миру и безопасности из-за стягивания войск ВС РФ.

— Россия неоднократно заявляла, что не имеет планов предпринимать какие-либо военные действия… А Украина ясно дала понять, что ей не нужна война, — сказал китайский представитель.

Чжан Цзюнь заявил, что странам-членам ООН нужна тихая и спокойная дипломатия, а не информационное нагнетание.

Представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков во время заседания Совбеза обвинил США в разжигании напряжения в регионе. Он добавил, что Беларусь выступает за мирное урегулирование конфликта на Донбассе, но при этом назвал боевые действия на Востоке Украины “внутриукраинским конфликтом”.

Как заявил во время выступления на заседании СБ ООН постоянный представитель Польши Кшиштоф Щерский, агрессивные действия России внутри и вокруг Украины, а также враждебные акты РФ против суверенитета других государств являются прямой угрозой не только региону, но и всему континенту, а также глобальному миру. безопасности.

Выступление представителя РФ

Российский постпред Василий Небензя во время своих выступлений успел нарушить регламент в пять минут.

В начале заседания он заявил, что не понимает, почему происходит это заседание Совбеза.

– Не понимаю, почему нам нужно это обсуждение и почему мы здесь собрались, – сказал постпред РФ при ООН.

По его словам, Россия передвигает войска по своей территории и это не имеет отношения к Украине. Василий Небензя также обвинил США в манипуляции данными и том, что американская сторона не приводит точной информации о том.

Перед выступлением украинского постпреда представитель РФ покинул заседание Совбеза Организации.

Выступление постпреда Украины при ООН

Постоянный украинский представитель в ООН Сергей Кислица заявил, что у границ Украины, в том числе на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, сосредоточено около 130 тыс. военных.

По его словам, войска ВС России также находятся в Беларуси и Черном море.

Сергей Кислица обратился к представителям РФ с просьбой не выражать ложных интерпретаций украинских властей.

— У меня есть четкие инструкции от украинского правительства, чтобы сегодня повторить: отсутствие никаких нападений, что Украина отдана миру, — подчеркнул украинский дипломат.

Постпред также сообщил, что глава украинского государства Владимир Зеленский готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.

— Мой президент неоднократно отмечал, что он готов встретиться со своим российским коллегой. Если у России есть какие-то вопросы к Украине, то лучше встретиться и поговорить, а не стягивать войска к границе и запугивать Украину, — заявил украинский дипломат.

Сергей Кислица также указал на всплеск дезинформации со стороны РФ, в частности, на ложные заявления о подготовке военного нападения Вооруженными силами Украины.

Кремль должен помнить, что Украина готова защищаться, подчеркнул постпред.

Он завершил свое выступление призывом к участникам СБ ООН, что Россию следует судить по делам, а не по их загадкам и головоломкам.