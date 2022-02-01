Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО: Вершбоу о позиции Германии

Германия много помогает Украине в экономической отрасли, но пытается избежать военных вопросов. В частности, ФРГ не желает поставлять оружие Украине.

Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Это действительно болезненно. Даже видеть эти карты, когда британские самолеты должны облетать воздушное пространство Германии — это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО, — отметил он.

По мнению Вершбоу, Германия всеми способами пытается избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Он предположил, что ФРГ приняла соответствующее решение из-за исторического опыта.

— Немцы действительно пытаются избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Они участвовали в обсуждении того, как помочь Украине. Они многое делают в экономической отрасли, возможно, потому что у них есть очень печальный опыт. Они очень сдержанны по военной помощи, — сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

По его мнению, Германия не хочет войны, однако ей следовало бы пересмотреть свою позицию относительно поставки оружия Украине.