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Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО: Вершбоу о позиции Германии

Юля Захарченко редактор ленты
Это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО: Вершбоу о позиции Германии

Германия много помогает Украине в экономической отрасли, но пытается избежать военных вопросов. В частности, ФРГ не желает поставлять оружие Украине.

Об этом заявил бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александер Вершбоу в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

— Это действительно болезненно. Даже видеть эти карты, когда британские самолеты должны облетать воздушное пространство Германии — это не та солидарность, которую должно было бы показывать НАТО, — отметил он.

По мнению Вершбоу, Германия всеми способами пытается избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Он предположил, что ФРГ приняла соответствующее решение из-за исторического опыта.

— Немцы действительно пытаются избежать военных вопросов, касающихся помощи Украины. Они участвовали в обсуждении того, как помочь Украине. Они многое делают в экономической отрасли, возможно, потому что у них есть очень печальный опыт. Они очень сдержанны по военной помощи, — сказал бывший заместитель генерального секретаря НАТО.

По его мнению, Германия не хочет войны, однако ей следовало бы пересмотреть свою позицию относительно поставки оружия Украине.

– Они не очень воинственны, не хотят войны. Мы должны уважать это. Но в этом случае мы имеем дело с прямым партнером, являющимся прямой жертвой российской агрессии. Поэтому мы должны думать, чтобы не было такой позиции, которая разбивает союз Альянса.

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Фото: УНИАН

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