В Госдепартаменте США призвали американских граждан не ездить в Беларусь из-за произвольного применения законов, риска задержания и вызывающего обеспокоенность наращивания российской военной мощи вдоль границы Беларуси с Украиной.

В заявлении Госдепа также говорится, что было принято решение вывезти из Беларуси семьи американских дипломатов.

— В связи с ростом тревожной военной активности России вблизи границы с Украиной, граждане США, находящиеся в Беларуси или планирующие поездку в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность, — отмечается в сообщении.

23 января 2022 года Госдепартамент также разрешил добровольный отъезд сотрудников прямого найма из США (USDH) и распорядился об отъезде членов семей (EFM) из посольства в Киеве из-за сохраняющейся угрозы военных действий России.

В Госдепе сочли возможным преследование в Беларуси, направленное конкретно на иностранцев.

— Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США настоятельно не рекомендуется ездить в Беларусь, — отмечается в сообщении.

Гражданам США рекомендуется избегать массовых демонстраций и регулярно мониторить возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации.

Источник: Госдеп США