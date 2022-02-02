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Байден одобрил перебрасывание дополнительных сил США в Восточную Европу — CNN

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Джо Байден

Президент США Джо Байден дал официальное одобрение на развертывание дополнительных сил в Восточной Европе. Об этом сообщают американские СМИ.

По информации телеканала CNN, Пентагон официально объявит о соответствующем решении 2 февраля. Но уже сейчас представители администрации Байдена говорят, что отправка дополнительных подразделений станет знаком поддержки союзников по НАТО, которые испытывают угрозу из-за перемещения российских военных вблизи Украины.

Как сообщили CNN собственные источники, Пентагон объявит о перебрасывании примерно 2 тыс. военных в Польшу и нескольких тысяч человек в юго-восточные страны НАТО, включая Румынию.

В конце января американские СМИ уже сообщали, что США готовят разные варианты ответа в случае вторжения России в Украину.

Один из них, который представили президенту Джо Байдену, предусматривает перебрасывание войск из других частей Европы в Польшу, Румынию и другие соседние с Украиной страны.

Среди вариантов, которые предложил Байдену министр обороны США Ллойд Остин, были полеты бомбардировщиков над регионом, заходы кораблей в Черное море и перебрасывание войск и некоторого оборудования.

Источник: CNN

Фото: Getty Images

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