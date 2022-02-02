Пражский аэропорт отказался дублировать объявление рейсов в Украину на русском языке

В Пражском аэропорту имени Вацлава Гавела отказались от объявления рейсов в Украину на русском языке. Они будут звучать только на чешском и английском.

О принятом решении аэропорта сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис на своей странице в социальной сети Facebook.

— Те, кто летал через пражский аэропорт, наверное, обращали внимание, что во время посадки на рейсы в Украину уже на самых гейтах объявления звучат на чешском, английском и, почему-то, русском языках, — отметил он.

По словам посла, в Министерство иностранных дел Украины поступало немало обращений с вопросами по этой ситуации и требованиями вмешаться.

Дипломат признался, что это давно пытались изменить, потому что не видели логики для дублирования информации на русском языке.

На запрос в аэропорту отвечали, что такое решение приняли по просьбе авиакомпаний и из-за заботы о транзитных пассажирах, отметил он.

Посол считает, что первый аргумент свидетельствует о недооценке украинцев, способных понять базовые объявления в аэропорту на чешском и английском языках.

Второй аргумент он назвал странным, потому что граждане России не путешествуют по транзиту через Украину, поскольку между ними давно отсутствует авиасообщение.

— Если речь идет о гражданах других стран, то большинство из них так или иначе должны понимать мировой язык – английский. Русский язык в таких ситуациях применяется искусственно, а его необходимость – надуманная и преувеличенная, — убежден дипломат.

В письме в адрес посольства Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела сообщил, что с 1 февраля все сообщения на рейсы в Украину будут звучать только на чешском и английском языках.

Посол попросил граждан, которые будут летать в ближайшие дни в Украину, сообщать, соблюдают ли это обещание. Он пообещал вскоре проверить это лично.