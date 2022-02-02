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Встреча с союзниками НАТО: глава Пентагона прилетит в Европу

Марта Бондаренко редактор ленты
Ллойд Остін Остин

Глава Пентагона Ллойд Остин в середине февраля отправится в Европу, чтобы встретиться с союзниками по НАТО на фоне напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщает телерадиокомпания Voice of America.

Напомним, что 21 января в Женеве глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели переговоры относительно концентрации российских военных и техники вблизи границ с Украиной.

Тогда и Блинкен, и Лавров заявили, что не ожидают решения всех вопросов на встрече. Но позже стороны обменялись письменными ответами, пытаясь прояснить свои позиции.

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В понедельник, 31 января, Соединенные Штаты получили от России ответное письмо, но представители Госдепартамента отказались обсуждать его содержание, сославшись на желание сохранить переговорный процесс в тайне.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в комментарии Voice of America заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин примет участие в личном совещании министров обороны НАТО, организованном генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом 16-17 февраля.

Напомним, что министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с польским коллегой Мариушем Блащаком из-за наращивания войск РФ вокруг Украины.

Источник: VOA

Фото: Getty Images

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