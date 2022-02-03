Администрация президента США подтвердила, что Вашингтон разрабатывает новый транш экономической помощи Украине на фоне возможного вторжения Российской Федерации.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что эти договоренности были обговорены во время телефонного звонка президентов Украины и США.

— Да, мы обсуждали с украинцами пакет экономической помощи. Этот пакет и его обсуждение происходит как буквально, так и на других уровнях. На данный момент, я думаю, обсуждение идет с другими коллегами из нашего правительства, и там обсуждаются следующие шаги (по этому пакету помощи, — Ред.), — сказала Джен Псаки.

Она напомнила, что это не первый пакет экономической помощи, который был предоставлен Украине от США

— Мы предоставили значительный объем помощи (Украине, — Ред.), не только помощь в области безопасности, но и гуманитарная, и экономическая помощь, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 21 января администрация президента США подтвердила свои намерения передать Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17.

Накануне Совет министров Польши поддержал решение о поставках Украине военной помощи для защиты от агрессии России.