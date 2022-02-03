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Белый дом: Соединенные Штаты готовят новую партию экономической помощи для Украины

Илья Нежигай редактор ленты
Белый дом: Соединенные Штаты готовят новую партию экономической помощи для Украины

Администрация президента США подтвердила, что Вашингтон разрабатывает новый транш экономической помощи Украине на фоне возможного вторжения Российской Федерации.

Во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что эти договоренности были обговорены во время телефонного звонка президентов Украины и США.

— Да, мы обсуждали с украинцами пакет экономической помощи. Этот пакет и его обсуждение происходит как буквально, так и на других уровнях. На данный момент, я думаю, обсуждение идет с другими коллегами из нашего правительства, и там обсуждаются следующие шаги (по этому пакету помощи, — Ред.), — сказала Джен Псаки.

Она напомнила, что это не первый пакет экономической помощи, который был предоставлен Украине от США

— Мы предоставили значительный объем помощи (Украине, — Ред.), не только помощь в области безопасности, но и гуманитарная, и экономическая помощь, — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, 21 января администрация президента США подтвердила свои намерения передать Украине военно-транспортные вертолеты Ми-17.

Накануне Совет министров Польши поддержал решение о поставках Украине военной помощи для защиты от агрессии России.

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