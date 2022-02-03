Заявления, которые Соединенные Штаты озвучивают публично, и частные обсуждения не имеют различий.

Так в Пентагоне отреагировали на обнародование ответов США и НАТО на требования РФ относительно “гарантий безопасности”.

– Предложение, которое сделали Соединенные Штаты, просочилось в европейские новости. Мы не обнародовали этот документ. Но теперь он является доказательством для всего мира, что наши публичные заявления и частные обсуждения являются тождественными, – отметил во время брифинга спикер Минобороны Джон Кирби.

Пресс-секретарь Пентагона отметил, что НАТО и его партнеры едины в своей решимости и открыты к конструктивной и серьезной дипломатии.

– Соединенные Штаты сделали немало для поисков дипломатического решения. Поэтому если Россия, как она уверяет, действительно хочет вести переговоры, то этот документ, безусловно, четко указывает на то, что для этого есть путь, – сказал Джон Кирби.

2 февраля испанское издание El País обнародовало ответы США и НАТО на российские предложения относительно “гарантий безопасности”.

Документ Вашингтон передал Москве 26 января. В тот же день свои предложения направил и Североатлантический альянс.

Согласно обнародованным документам, США и НАТО не будут подписывать двустороннее соглашение о безопасности в Европе с Россией, а также не будут отказывать Украине в перспективе вступления в состав Альянса.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин назвал такие ответы США и НАТО игнорированием российского “беспокойства”.

Источник: U. S. Department of Defense