Учитываем все риски: Кулеба о подготовке провокации РФ как повода для вторжения

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление Госдепартамента США о том, что Россия готовит фейковое видео как повод для вторжения в Украину.

По его словам, правительство принимает во внимание все риски, связанные с возможным обострением российской агрессии.

— Мы не видели самого видео, но могу сказать, что Соединенные Штаты проинформировали нас о нем незадолго до официального заявления Неда Прайса (пресс-секретарь Госдепа, — Ред.). Теперь мы с нетерпением ждем деталей, – отметил министр.

Также Дмитрий Кулеба добавил, что его не удивляет эта информация. Поэтому он не исключает, что Россия действительно могла использовать фейковое видео в качестве повода для нового вторжения в Украину.

— Если вы спросите меня, есть ли что-нибудь, что Россия не могла бы сделать для того, чтобы спровоцировать войну, я бы ответил нет. Все возможно, поэтому мы должны принимать во внимание все риски, — добавил он.

3 февраля пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, ссылаясь на информацию разведки США, заявил, что Россия готовила фейковое видео, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины в гибели гражданских на Донбассе или прилегающих районах самой России.

Он объяснил, что США решили обнародовать данные, чтобы раскрыть масштабы дестабилизационных действий России против Украины.

В то же время заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что Штаты не знают, будет ли Россия действовать таким образом, но знают, что такой вариант рассматривается.

Источник: CNBC