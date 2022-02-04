В Польшу прибыли американские десантники

4 февраля в Польшу прибыли десантные войска Соединенных Штатов Америки. Накануне дополнительный военный контингент НАТО прибыл в Восточную Европу.

Видео из аэропорта опубликовали на официальной странице Минобороны Польши в Twitter.

Żołnierze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej ???????? wzmocnią amerykańskie siły stacjonujące już w Polsce. Trwa proces przerzutu wojsk. Żołnierze tej dywizji działali już razem z Polakami ????????podczas misji wojskowych poza granicami kraju czy wspólnych ćwiczeń.

—@82ndABNDiv @USArmyEURAF pic.twitter.com/dV7XIjWJXI — Ministerstwo Obrony Narodowej ???????? (@MON_GOV_PL) February 4, 2022

— Солдаты 82-й воздушно-десантной дивизии США усилят уже дислоцированные в Польше американские силы, — говорится в сообщении.

82-я воздушно-десантная дивизия армии США (82nd Airborne Division) – элитное военное соединение воздушно-десантных войск.

Дивизию основали в 1917 году для усиления американской армии во время Первой мировой войны.

Войска НАТО в Польше

О том, что США переместят 1,7 тыс. своих военных в Польшу, премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил 2 февраля.

Он заявил, что речь идет об усилении восточного фланга НАТО на фоне эскалации конфликта, спровоцированного РФ, на украинской границе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подчеркнул, что такой шаг со стороны США — это жест солидарности и очередной пример эффективного сотрудничества демократических стран.