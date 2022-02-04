Речь идет об уважении к нациям: Столтенберг о заявлении РФ и Китая о нерасширении НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на совместное заявление России и Китая с требованием к Альянсу не расширяться.

Он заявил, что в возникшей сейчас ситуации, речь идет не о расширении, а об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь.

— Речь идет принципиально не о расширении НАТО. Речь идет об уважении права каждой суверенной нации выбирать свой собственный путь, в частности о том, хотят ли они быть частью НАТО, или нет. Альянс уважает эти независимые, суверенные, свободные позиции. И НАТО никогда не заставляло какую-либо страну вступать в наш Альянс, — подчеркнул он в программе MSNBC Morning Joe.

Также Йенс Столтенберг добавил, что расширение Альянса, к которому присоединились страны Центральной и Восточной Европы, за последние десятилетия стало большой историей успеха.

Число членов НАТО почти удвоилось после окончания холодной войны, что благоприятно повлияло на распространение демократии во всей Европе.

4 февраля Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение НАТО на восток. Соответствующее заявление обнародовали после встречи президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Решение поддержать предложение о нерасширении НАТО объяснили тем, что ни одна страна не должна обеспечивать собственную безопасность отдельно за счет безопасности других стран.