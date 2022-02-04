Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО

Китай поддержал требования России о так называемых гарантиях безопасности, которые предусматривают нерасширение НАТО. Об этом говорится в совместном заявлении, обнародованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Они заявили, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность отдельно за счет безопасности других стран.

— Стороны выступают против дальнейшего расширения НАТО и призывают Альянс прекратить свои идеологизированные подходы времен “холодной войны”, уважать суверенитет, безопасность и интересы других стран. Китайская сторона поддерживает предложения, выдвинутые РФ по созданию долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности в Европе, — отметили лидеры.

Также Китай и Россия выступили против создания якобы закрытых блоков и противоположных лагерей в Тихоокеанском регионе. Они раскритиковали стратегию США в этом регионе и добавили, что обеспокоены из-за недавно созданного трехстороннего блока AUKUS между Штатами, Великобританией и Австралией.

Кроме того, Россия и Китай заявили о беспокойстве из-за планов США разрабатывать глобальную систему противоракетной обороны и размещать ее элементы в разных регионах.

2 февраля СМИ обнародовали письменные ответы на так называемые гарантии безопасности, которые США предоставили России. Согласно документу, Штаты предложили ряд шагов, направленных на усиление контроля над вооружением.

Но ультиматумы Кремля о нерасширении НАТО на восток были отвергнуты.

Источник: Кремль