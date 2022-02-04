Новое исследование показывает, что ледник на вершине Эвереста, который насчитывает 2000 лет, растаял примерно за 25 лет. Причиной тому является антропогенное изменение климата.

Быстрое таяние ледников в некоторых из самых высоких точек Земли может привести к ухудшению климатических последствий, включая более частые сходы лавин и высыхание источников воды, от которых зависят около 1,6 миллиарда человек в горных хребтах Гималаев.

По данным ученых, лед, который формировался на перевале Южное седло около 2000 лет, растаял примерно за 25 лет, а это значит, что он истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

Группа ученых и альпинистов, в том числе шесть человек из Университета штата Мэн, посетили ледник в 2019 году и собрали образцы из ледяного керна длиной 10 метров.

Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли изменение климата, связанное с деятельностью человека, на самые труднодоступные ледники Земли.

— Ответ — решительное да, и это очень важно с конца 1990-х годов, — сказал Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата Университета штата Мэн.

Исследователи заявили, что результаты не только подтвердили, что изменение климата по вине человека достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследователи отмечают, что ледник превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но самым интенсивным таяние было с конца 1990-х годов.

Это означает, что ледник больше не может отражать солнечные лучи, что ускоряет его таяние.