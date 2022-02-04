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На Эвересте за четверть века растаял 2000-летний ледник

Марта Бондаренко редактор ленты
еверест

Новое исследование показывает, что ледник на вершине Эвереста, который насчитывает 2000 лет, растаял примерно за 25 лет. Причиной тому является антропогенное изменение климата.

Быстрое таяние ледников в некоторых из самых высоких точек Земли может привести к ухудшению климатических последствий, включая более частые сходы лавин и высыхание источников воды, от которых зависят около 1,6 миллиарда человек в горных хребтах Гималаев.

По данным ученых, лед, который формировался на перевале Южное седло около 2000 лет, растаял примерно за 25 лет, а это значит, что он истончился примерно в 80 раз быстрее, чем образовался.

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Группа ученых и альпинистов, в том числе шесть человек из Университета штата Мэн, посетили ледник в 2019 году и собрали образцы из ледяного керна длиной 10 метров.

Они также установили две самые высокие в мире автоматические метеостанции для сбора данных и ответа на вопрос: влияет ли изменение климата, связанное с деятельностью человека, на самые труднодоступные ледники Земли.

— Ответ — решительное да, и это очень важно с конца 1990-х годов, — сказал Пол Маевски, руководитель экспедиции и директор Института изменения климата Университета штата Мэн.

Исследователи заявили, что результаты не только подтвердили, что изменение климата по вине человека достигло самых высоких точек на Земле, но и нарушило критический баланс, который обеспечивают заснеженные поверхности.

Исследователи отмечают, что ледник превратился из снежного покрова в преимущественно лед, и это изменение могло начаться еще в 1950-х годах. Но самым интенсивным таяние было с конца 1990-х годов.

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Это означает, что ледник больше не может отражать солнечные лучи, что ускоряет его таяние.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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