Стало известно, кем будет работать Столтенберг после НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет главой Банка Норвегии.

Это произойдет, когда он сложит полномочия генсека НАТО.

По данным Банка Норвегии, соглашение было утверждено 4 февраля. Столтенберг заменит Ойстейна Олсена в этой должности.

Олсен в ответ на эту новость приветствовал своего преемника.

— Я знаю господина Столтенберга как активного и компетентного экономиста. Я уверен, что с его широким опытом он будет успешно выполнять эту роль, — отметил Олсен.

Он добавил, что Столтенберг сможет приступить к своим обязанностям примерно в декабре 2022 года.

Как указано на сайте правительства Норвегии, на пост главы Центробанка претендовали 22 человека.

Они представлядм собой разные слои общества, в том числе, студенты, пенсионеры, менеджеры компаний, научные работники, а также водитель автобуса и сантехник.