Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Стало известно, кем будет работать Столтенберг после НАТО

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Стало известно, кем будет работать Столтенберг после НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет главой Банка Норвегии.

Это произойдет, когда он сложит полномочия генсека НАТО.

По данным Банка Норвегии, соглашение было утверждено 4 февраля. Столтенберг заменит Ойстейна Олсена в этой должности.

Олсен в ответ на эту новость приветствовал своего преемника.

— Я знаю господина Столтенберга как активного и компетентного экономиста. Я уверен, что с его широким опытом он будет успешно выполнять эту роль, — отметил Олсен.

Он добавил, что Столтенберг сможет приступить к своим обязанностям примерно в декабре 2022 года.

Как указано на сайте правительства Норвегии, на пост главы Центробанка претендовали 22 человека.

Они представлядм собой разные слои общества, в том числе, студенты, пенсионеры, менеджеры компаний, научные работники, а также водитель автобуса и сантехник.

Читайте
Китай поддержал требования России о нерасширении НАТО

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка