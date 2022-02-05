Международное агентство Bloomberg поздно вечером 4 февраля опубликовало новость с заголовком о якобы начале вторжения России в Украину. Но вскоре сообщение удалили и извинились перед читателями.

Новость с заголовком Russia Invades Ukraine (Россия вторгается в Украину) появилась на сайте Bloomberg в 16.00 по местному времени или в 23.00 по Киеву.

По словам редакции, журналисты наперед готовят заголовки для нескольких сценариев разворачивания событий, и заголовок Россия вторгается в Украину был случайно опубликован.

— Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, мы выясняем причину случившегося, — говорится в сообщении агентства.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга заявила, что администрация президента США больше не будет использовать слово “неизбежный” для описания потенциального вторжения России в Украину.