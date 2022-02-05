Атака России на Украину еще даже не началась, а спецслужбы уже располагают информацией о том, как будут разворачиваться послевоенные события в Украине и о марионеточном режиме, который Кремль хочет установить. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Bild отмечает, что пока не ясно, произойдет ли этот сценарий на самом деле, но подготовка уже идет.

Этап 1 — Сдача городов

Согласно этому сценарию, российская армия планирует окружить и осадить крупные города Украины.

Впоследствии в городах активизируются агентурные ячейки и лояльные к российскому президенту Владимиру Путину политики. Перед ними будет стоять задача установить в городах пророссийское руководство, которое затем договорилось бы о капитуляции и передаче русским оккупантам.

В дальнейшем перед российскими спецслужбами стояло бы задание “захватить стратегические объекты, устранить угрозы, завербовать желающих сотрудничать и установить новое руководство в городах”.

Согласно отчету, доступному Bild, так российские спецслужбы будут действовать до тех пор, пока все мегаполисы так называемым мирным путем не перейдут под контроль России.

2 этап — Созыв “Народной Рады”

После того как все крупные города страны капитулируют и окажутся под контролем России, путинский режим планирует создать фиктивный парламент, так называемую Народную Раду.

Она должна будет заменить Верховную Раду, а затем объявить парламент недействительным. Спецслужба предполагает, что “Народная Рада” станет марионеточным законодательным органом Украины.

Представители “Народной Рады” создадут так называемое резервное правительство, которое будет управлять страной в полной зависимости от России. По мнению спецслужб, такие бюрократические маневры придадут перевороту видимость демократии и правовой защиты.

Россия также не будет забывать о мощной пропаганде в СМИ в Украине и на Западе.

Пророссийские “эксперты” и политики оправдали бы вторжение России и захват Украины, а пропагандистская кампания сформулировала бы предполагаемые причины войны и последующей русификации украинского населения.

Этап 3 – ЧП и лагерь

По данным спецслужбы, перед фейковым правительством будет стоять единственная задача — сломить сопротивление миллионов украинцев.

— Задачей этого органа было бы объявить чрезвычайное положение, а также помочь реализовать план России по созданию лагерей для несговорчивых украинцев, — пишет немецкое издание со ссылкой на секретный отчет.

Сообщаются, что уже якобы составляются списки проукраинских активистов, которые первыми попадут в такие лагеря.

Остальное население будет угнетаться до тех пор, пока сопротивление российским оккупантам не будет сломлено.

Цель: новое “союзное государство”

Согласно сообщению Bild, “российская федеральная служба безопасности ФСБ тесно сотрудничает с правительством России над планом вторжения и в настоящее время готовит пророссийские группы для развертывания в Украине”. Путин требует от ФСБ вербовать украинских политиков и “устранять противников Кремля”.

Далее планируется проведение так называемого общенационального референдума о присоединении к России.

Таким образом, целью Путина является “союзное государство, состоящее из сегодняшних Украины, Беларуси и России с местными марионеточными и центральным управлением из Москвы”.

Ранее министерство иностранных дел Великобритании обнародовало информацию о намерениях России установить пророссийские власти в Украине на фоне планов российского военного вторжения.