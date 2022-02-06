Россия может совершить серию кибератак, которая выведет из строя энергосистему и коммуникационную сеть Украины. Москва может пойти на этот шаг перед возможным военным вторжением на украинские территории.

Об этом в комментарии журналистам сообщила главный чиновник Администрации президента США по кибербезопасности, заместитель советника по национальной безопасности Энн Нойбергер.

Она отметила, что массированная кибератака на ключевые объекты инфраструктуры Украины, в том числе на способность Киева поддерживать связь с западными союзниками, может открыть путь для полномасштабного вторжения российских войск.

В начале февраля Энн Нойбергер была направлена на европейский континент, чтобы предупредить союзников и партнеров по НАТО об арсенале кибероружия Кремля.

— Мы уже несколько недель и месяцев предупреждаем, как публично, так и частным образом, что кибератаки могут быть частью широкомасштабных усилий России по дестабилизации и дальнейшему вторжению в Украину, — сказала она.

Заместитель советника по национальной безопасности США считает, что отключение или уничтожение основной украинской инфраструктуры может усилить давление на правительство Украины, военных и население страны, что позволит ускорить процесс достижения российских целей.

Напомним, в январе системы связи и сайты министерств Украины стали объектами российских кибератак. Украинское министерство цифровой трансформации впоследствии заявило, что все доказательства свидетельствуют о причастности РФ к кибернападению.

В связи с этим Вашингтон направил в Украину группы экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь укрепить оборону страны. Однако по словам чиновников, времени слишком мало, чтобы создать достаточную защиту от Москвы всего за несколько недель.

Энн Нойбергер обратилась к НАТО с просьбой, чтобы Альянс скоординировал ответ на потенциальные российские кибератаки, включая подготовку санкций в случае такого удара.

Она добавила, что восточный фланг НАТО также рассматривается в качестве цели. В этом контексте Нойбергер провела переговоры в Польше со своими коллегами из стран Балтии, а также видеоконференции с немецкими и французскими коллегами по поводу угрозы, исходящей от российских кибератак.

Отмечается, что потенциальные ответные меры на наращивание российских войск на границе с Украиной могут привести к тому, что европейские и американские объекты станут объектом внимания кремлевских хакеров.