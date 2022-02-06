Масштабный пожар вспыхнул 6 февраля днем ​​в Париже рядом с музеем д’Орсе.

Полиция эвакуировала район и разогнала наблюдателей за огнем и туристов.

К месту ЧП приехало несколько экипажей пожарных, а дым распространился над рекой Сена и дошел до Лувра.

Рядом с музеем находилось много людей, поскольку в д’Орсе сегодня бесплатный день для посещения.

На данный момент известно, что огонь не угрожает музею, а главной задачей спасателей было эвакуировать людей из зоны распространения огня.

По информации BFM, пожар, вероятно, начался на строительной площадке рядом с музеем.

В Париже произошел пожар возле музея д’Орсе: пришлось эвакуировать людей / 5 фотографий

Напомним, в апреле 2019 года в Париже собор Парижской Богоматери — Нотр-Даме — произошел пожар. В результате распространения огня обрушился шпиль и две трети кровли. Основную конструкцию удалось спасти.