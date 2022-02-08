Уже в ближайшие дни Украину посетят лидеры стран-участниц Нормандского формата: президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Официальные визиты состоятся на фоне концентрации российских войск у украинских границ и предупреждений об угрозе эскалации вооруженного конфликта между РФ и Украиной.

Эммануэль Макрон приедет в Киев во вторник, 8 февраля, и проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Сегодня президент Франции находится с визитом в России.

В то же время глава правительства Германии Олаф Шольц сегодня отправился в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом. Визит Шольца в Украину ожидается 14 февраля.

В украинском МИД отмечают, что столь интенсивная дипломатия является важной частью стратегии сдерживания дальнейшей агрессии РФ.

Тема переговоров вокруг Украины активно освещается и в западных СМИ. Как они оценивают цели и перспективы дипломатических визитов европейских топ-чиновников – далее в материале.

Эммануэль Макрон и попытка договориться с Москвой

Накануне визита в Украину и Россию французский лидер сделал заявление, привлекшее внимание западных СМИ.

Так, в интервью французскому изданию Journal du Dimanche Эммануэль Макрон выразил мнение, что соглашение, которое позволит избежать войны в Украине, возможно. Он также призвал к “новому балансу” ради защиты Европы и умиротворения РФ.

По словам Макрона, речь идет о “новом порядке в Европе” на основе “принципа суверенного равенства между государствами”.

По мнению Макрона, целью Москвы является “не Украина, а разъяснение правил… с НАТО и ЕС”. В связи с этим политик выразил мнение, что его переговоры с Владимиром Путиным могут предотвратить дальнейшую эскалацию ситуации вокруг Украины.

– Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, способный сохранить их суверенитет и мир, – заявил Макрон.

Президент Франции в интервью утверждал, что Россия имеет право выражать обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью. В то же время Макрон заверил, что суверенитет Украины не является вопросом для дискуссии.

Оценивая это заявление, британская газета The Telegraph отмечает, что Макрон фактически “поставил на карту свой авторитет как переговорщика”.

– Его комментарии, вероятно, встревожат других членов НАТО, особенно США и Великобританию, которые предупреждали, что широкомасштабное вторжение России в Украину может произойти скоро. Обе страны подозревают, что Путин может использовать беспокойство о присутствии и расширении Альянса на восток как повод для агрессии, — пишет издание.

А британское издание The Daily Express цитирует аналитиков, скептически оценивающих заявления французского лидера о возможном дипломатическом прорыве в переговорах с РФ. Так, исполнительный директор консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман напомнил, что предыдущие попытки Эммануэля Макрона найти общий язык с Путиным не были успешными.

Американское издание The New York Times обращает внимание на тот факт, что Эммануэль Макрон выступил со своей инициативой по безопасности за два месяца до президентских выборов во Франции. По мнению журналистов, с одной стороны, это возможность для Макрона возглавить усилия по созданию новой архитектуры европейской безопасности и занять более ведущую роль в Европе. С другой стороны – это риск для французского лидера.

– В то время, как администрация Байдена придерживается жесткой линии, Германия сидит тихо, а президент Путин стремится заставить согласиться с российскими сетованиями на безопасность именно Макрон сделал себя центральной фигурой европейской дипломатии, — говорится в статье.

Издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента Франции информирует, что в Москве называют Макрона “качественным переговорщиком”.

Французские чиновники рассказали журналистам, что Макрон на встречах с Зеленским и Путиным будет применять “двойные подходы”. Во-первых, речь идет об использовании Нормандского формата для поддержки “глубоко неоднозначных” Минских договоренностей-2, подписанных в 2015 году. Как отмечает The New York Times, этот документ обеспечил прекращение огня на востоке Украины, но оказался в значительной степени недееспособным, поскольку его положения по-разному трактуются сторонами.

Во-вторых, Макрон в тесной координации с Байденом попытается добиться конкретного сигнала о деэскалации, который заставит РФ отвести войска, а ради этого попытается выяснить, что для Путина является “последней красной линией”.

По информации журналистов, Макрон хочет посмотреть, можно ли как-то расширить предложения, сделанные России Вашингтоном в январе этого года (в ответ на ультиматумы Кремля по “гарантиям безопасности”). Предложения США предусматривают большую прозрачность размещения ракет в Восточной Европе, а также обязательства Вашингтона и Москвы не размещать ракеты и военных в Украине. В Кремле назвали ответ США на ультиматумы РФ неадекватным.

Издание Politico пишет, что Эммануэль Макрон идет “на гигантскую авантюру”, заняв позицию мирового лидера, способного договориться с президентом РФ.

– Если ему это удастся, то он станет героем, который предотвратил нападение на Украину и вернул Европе дипломатический вес, и все это как раз перед апрельскими президентскими выборами во Франции, — размышляют журналисты Politico.

В то же время, издание отмечает, что многие страны Запада не в восторге от инициативы Макрона из-за опасений, что им придется пойти на компромисс с Москвой. В государствах-членах НАТО превалирует мнение, что Владимир Путин отступит только в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия в Украину.

Журналист Дэвид Андельман в своем аналитическом материале для американского телеканала CNN выразил мнение, что президент Франции намерен занять позицию ключевого переговорщика с РФ от стран Запада (которая раньше принадлежала экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель). Тем более что Франция сейчас председательствует в Евросоюзе.

– В настоящее время Европе нужен новый лидер. Особые полномочия Меркель, похоже, не перешли к ее преемнику Шольцу, с которым Путин разговаривал только один раз за последние два месяца, — пишет Андельман.

Олаф Шольц и попытки восстановить репутацию Германии

Что касается канцлера ФРГ Олафа Шольца, западные СМИ оценивают его сегодняшний визит в Вашингтон как попытку восстановить репутацию Германии. Последняя продемонстрировала достаточно сдержанную реакцию на ситуацию вокруг Украины, чем спровоцировала критику стран-союзников.

– Олаф Шольц во время встречи с президентом Байденом попытается восстановить доверие к Германии в условиях украинского кризиса. Далее в повестке дня – Киев и Москва… Господин Шольц вызвал острую критику внутри своей страны и за рубежом из-за отсутствия лидерства в одном из самых серьезных кризисов безопасности в Европе с момента завершения “холодной войны”, — пишет издание The New York Times.

Журналисты напоминают, что Берлин отказался предоставлять Украине оружие, согласившись передать только пять тысяч шлемов.

По информации The New York Times, на прошлой неделе посол Германии в США Эмили Хабер отправила в ФРГ служебную записку, начинавшуюся словами: Берлин, у нас проблемы. Посол отметила в записке, что Германия все чаще воспринимается Западом как ненадежный союзник из-за нерешительной позиции во время украинского кризиса. Хабер также проинформировала об “огромном ущербе”, причиненном репутации ФРГ.

По словам Хабер, в надежности Германии в данный момент сомневаются многие в Конгрессе США: по мнению многих республиканцев, Берлин сейчас находится “в постели с Путиным”, чтобы обеспечить поставки газа.

В связи с этим, как отмечает NYT, главной задачей Шольца во время поездки в Вашингтон должно стать восстановление доверия к Германии. При этом канцлеру ФРГ придется “что-то принести к столу”, то есть предложить определенные шаги по усилению сдерживания РФ на восточном фланге.

Журналисты напоминают, что сдержанная позиция Олафа Шольца в отношении Украины влияет на его политический рейтинг, демонстрирующий снижение. В то же время немецкие СМИ высмеивают недостаточное присутствие политика в медиапространстве. Например, немецкое издание Der Spiegel описало Шольца как “почти невидимого, неслышного”.

Газета Financial Times также пишет, что Шольц отправился в США, чтобы укрепить доверие к Германии в глазах “скептически настроенных союзников”, встревоженных его реакцией на ситуацию вокруг Украины.

– Он (Олаф Шольц, – Ред.) сталкивается с обвинениями внутри страны и за рубежом в том, что Германия стала ненадежным партнером и слабым звеном в едином фронте Запада против России. Внутренние оппоненты Шольца говорят, что ему не удалось продемонстрировать лидерство в Украине, и противопоставляют его неуверенность в конфликте активной роли, которую сыграла его предшественница Ангела Меркель после аннексии Крыма Россией в 2014 году, — отмечается в материале.

Издание процитировало заявление лидера христианских демократов Фридриха Мерца, которое он сделал в комментарии Bild.

– Европа столкнулась с самой большой угрозой миру и свободе, а канцлер фактически исчез. Все его предшественники поступили бы иначе, – заявил Мерц.

Как сообщает Financial Times, значительное возмущение стран Запада вызвал отказ Берлина предоставить оружие Украине.

В то же время риторика Берлина по поводу российского газопровода Северный поток-2 в последнее время ужесточилась.

Издание со ссылкой на аналитиков пишет, что проблема частично заключается в том, что Олаф Шольц недавно стал канцлером и сразу же столкнулся с угрозой российской военной эскалации в отношении Украины. По словам аналитиков, Шольц еще недостаточно опытен в международных делах.

Новому главе германского правительства также приходится бороться с некоторыми членами собственной Социал-демократической партии, которые “не хотят противостоять РФ”.

Источник: ВВС, CNN, The New York Times, Financial Times, Journal du Dimanche, The Telegraph, The Daily Express, Politico