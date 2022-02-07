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Факты / Мир / Мировые новости

Безопасность в Европе и Украине: главные темы на переговорах Макрона и Путина в Москве

Юля Захарченко редактор ленты
Эммануаль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал в Москву, чтобы провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Среди главных тем – наращивание войск РФ возле границ Украины.

По данным украинских СМИ, переговоры начались 7 февраля в 17.30 по киевскому времени. Политики встретились в здании Кремля, соблюдая социальную дистанцию ​​из-за Covid-угрозы.

Володимир Путін

Макрон убежден, что разговор с Путиным может способствовать деэскалации ситуации на границах Украины. Глава Кремля отметил, что у сторон появилось много тем, которые следует обсудить.

Президент Франции подчеркнул необходимость совместных действий, которые будут способствовать избежанию войны в Европе. По мнению Макрона, диалог может помочь обеспечить безопасность жителей разных стран.

Перед переговорами Макрон сказал, что безопасность и суверенитет Украины не могут стать компромиссом для ослабления любого европейского государства.

Украинские СМИ утверждают, что 8 февраля президент Франции прилетит в Украину, где проведет встречу с главой страны Владимиром Зеленским. Однако официальных заявлений из Офиса президента по поводу встречи не обнародовали.

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Фото: Dreamstime, Depositphotos

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