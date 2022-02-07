Президент США Джо Байден вновь провел переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном из-за ситуации на границе с Украиной.

Лидеры обсудили текущие дипломатические усилия и методы сдерживания в ответ на продолжение военного наращивания России на границах Украины.

– Стороны подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, – подчеркнули в Белом доме.

Как уточнили в пресс-службе, Джо Байден и Эммануэль Макрон отметили, что их команды будут оставаться на связи и продолжать консультации с союзниками и партнерами, в частности с Украиной.

Напомним, что президенты США и Франции провели телефонный разговор четыре дня назад. Тогда они согласовывали координацию дипломатии и подготовку к серьезному экономическому реагированию в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

3 февраля Эммануэль Макрон провел сначала переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, а после этого позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как уточнил глава государства, диалог с Эммануэлем Макроном был сосредоточен на противодействии вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках Нормандского формата.

Сегодня, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон проведет в России переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, а во вторник, 8 февраля, в Украине встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Источник: White House

Фото: White House