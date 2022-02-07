Папа Римский Франциск в детстве мечтал стать мясником. Такое неожиданное заявление он сделал в интервью на телевидении.

– Прежде всего, в детстве мне хотелось стать мясником, потому что, когда я ходил с бабушкой по магазинам, увидел, как мясник складывал в сумку перед собой много денег, – вспомнил Папа Римский.

Впоследствии он сосредоточился на освоении химии и даже готовился к поступлению на медицинский факультет.

“Призвание” к нему пришло впоследствии, поэтому он поступил в семинарию.

Рассказал Папа Римский также, что ему очень нравится классическая музыка.

– А еще я люблю танго. Я танцевал его, потому что портеньо (уроженец Буэнос-Айреса, – Ред.), который не танцует танго, – это не портеньо, – добавил он.

Кроме того, Папа Римский рассказал, что нуждается в общении с друзьями.

– Да, у меня есть друзья. Их мало, но они настоящие. Я люблю проводить время с ними. Это одна из причин, почему я не пошел жить в апостольские апартаменты. Другие папы – святые, но я не такой святой. Мне нужны человеческие отношения, – пошутил Папа Римский.

Напомним, что Папа Римский Франциск объявлял 26 января днем молитвы о мире. Во время специальной службы он призвал весь мир помолиться за мир в Украине.

Папа Римский просил паломников умолять Господа, чтобы украинская земля смогла увидеть расцвет братства и преодолеть раны и страхи.

Источник: Rai News