Канцлер Германии Олаф Шольц отказался прямо поддержать президента США Джо Байдена в вопросе относительно газопровода Северный поток — 2. Об этом сообщает телеканал CNN.

Во время пресс-конференции после встречи в Овальном кабинете Байден прямо заявил, что проект не будет реализован, если Россия вторгнется в Украину. По словам высокопоставленных чиновников администрации, именно эта позиция была ключевым моментом обсуждения с новым правительством Шольца.

Но сам Шольц отказался даже назвать проект во время пресс-конференции и отказался брать на себя обязательство остановить запуск трубопровода, если Россия решится на вторжение в Украину.

В интервью CNN Шольц повторил свое обещание оставаться на стороне США, но при этом не стал разъяснять свои намерения в отношении проекта Северного потока-2.

— Все шаги, которые мы предпримем, мы будем делать вместе. Вы можете быть абсолютно уверены, что Германия будет предпринимать совместные шаги со всеми своими союзниками и особенно США… Я говорю нашим американским друзьям, что мы будем едины. Мы будем действовать вместе, — сказал Шольц.

Как сообщает CNN, трубопровод Северный поток — 2, который транспортирует российский природный газ по дну Балтийского моря в Германию, минуя Украину, подчеркивает затруднительное положение Шольца в противодействии России. Германия сильно зависит от российских энергоносителей, что затрудняет наложение суровых санкций без риска быть отключенными от нефти и газа в холодные зимние месяцы.

Соединенные Штаты выступают против строительства трубопровода и ясно заявили, что проект остановят, если Путин решит вторгнуться в Украину.

— Если Россия вторгнется, а это значит, что танки или войска снова пересекут границу Украины, то Северного потока-2 больше не будет. Мы положим этому конец, — заявил Байден в понедельник.

Однако Шольц отказался уточнить, что он готов сделать, чтобы остановить Северный поток — 2, заявив лишь, что Германия предпримет те же шаги, что и США, чтобы наказать Россию.

На вопрос журналиста CNN о том, означает ли, что Шольц готов “выдернуть вилку” из Северного потока-2, Шольц прямо не ответил:

Как я уже сказал, мы действуем вместе. Мы абсолютно едины и не будем предпринимать разные шаги. Мы будем делать одни и те же шаги, и они будут очень и очень тяжелыми для России. Там должны это понять.

Ранее российский газовый монополист Газпром создал дочернюю компанию в Германии для сертификации газопровода Северный поток-2.