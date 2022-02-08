В понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Темой встречи была ситуация вокруг Украины и безопасность в Европе. В то же время внимание пользователей сети привлек длинный стол, за которым вели переговоры президенты.
Встреча проходила в Кремле и длилась около шести часов, завершившись поздно вечером. Судя по фото, президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого.
В российских СМИ публикуют информацию, что длина стола составляет пять метров. Отмечается, что во время недавнего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил журналистам, что еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом.
Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял такой формат общения коронавирусными ограничениями.
Между тем, сеть заполонили мемы и фотожабы на встречу Макрона с Путиным, центральным объектом которых стал этот овальный стол.
Официальные фото с переговоров обнародовала пресс-служба Кремля. Вот как это выглядело:
Некоторые пользователи пошутили, что во время переговоров была хотя бы соблюдена социальная дистанция:
Другие, комментируя дистанцию между президентами за столом переговоров, писали, что “даже российские войска находятся ближе к украинским границам”. Пользователи сети шутят, что Путину, видимо, пришлось просить Макрона прислать свои реплики в письменной форме или позвонить, поскольку из-за такой дистанции ничего не было слышно.
Кто-то нашел аналогии в кинематографе, публикуя для сравнения кадры со столами из кинолент и мультфильмов:
Putin ???????? Vs Macron ???????? pic.twitter.com/xOUENsPF8X
— Meta News (@MetaNewsTR) February 8, 2022
If he wasn’t already a Bond villain Putin now boasts a Stromberg-style table. The question is has he got sharks and a hidden gun as well? #Putin #Macron pic.twitter.com/8hCAdGOtNr
— Greg Hall (@gregarticles) February 7, 2022
putin macron ???? ????
Bugs bunny yosemite sam table ???? #Macron #Putin #Macronpoutine https://t.co/A9hZjQbduP https://t.co/u9ZkBw7NVQ pic.twitter.com/cKotra96mS
— Maslah cade (@Maslahcade14) February 7, 2022
#putinmacron #MacronPutin #Putin #UkraineCrisis
My first meme. #memesdaily #MemeContest pic.twitter.com/W2vyVwbKvf
— Zarina Zabrisky (@ZarinaZabrisky) February 7, 2022
I thought I’d seen this before. In #Batman.#Putin #Macron #Ukraine #Russia #NATO pic.twitter.com/RsySyKdSC7
— The Last Linda (@TheLastLinda) February 7, 2022
I think we all remember how this turned out for Stromberg.
#007 #TheSpyWhoLovedMe #Macron #Putin pic.twitter.com/iTO2IgnboW
— Jon Hancock (@BigJackBrass) February 7, 2022
Остальные сравнивали дистанцию между Макроном и Путиным с расстоянием от Земли до Луны:
Putin Vs Macron @KremlinRussia_E @EmmanuelMacron ???????????? pic.twitter.com/yV47lOsSYw
— abdullah tırınk (@abdullahtirink) February 7, 2022
Пользователи находили для Путина новое “место” в зале, где проходили переговоры, умышленно удлиняли и так длинный стол, и предполагали, чем могли за ним заниматься лидеры Франции и РФ в течение более пяти часов (например, играли в бадминтон или аэрохоккей).
Были и другие не менее интересные предположения:
Putin Vs. Macron ▶ On! pic.twitter.com/9MKPv4IPX9
— Eʟ_TʏʟERDURᴅEN™ (@El__TylerDurden) February 8, 2022
Некоторые шутили, что Макрон и Путин могли использовать стол в Кремле как качели:
Everything you need to know about the #Macron — #Putin meeting pic.twitter.com/h6TQ4VHkYP
— ????????. Gonzo ☮ (@rom_benchev) February 8, 2022
This is going to be a GIF of the year!#Putin #Macron #Ukrainekrise pic.twitter.com/WTBFQH6Fnt
— Saeed Bagheri (@SBagheriLAW) February 8, 2022
Пользователи продемонстрировали креатив и добавляли свои реплики на фото вчерашней встречи:
Нередкими являются шутки на тему, что Макрону понадобился мегафон, чтобы докричаться до Путина со своего края стола:
— Illuminati Reptilien (@IllumiReptilien) February 7, 2022
Путина и Макрона сравнили с семейной парой, которая уже долгое время состоит в браке или находится в процессе развода. Пользователи также пошутили об “отношениях на расстоянии”:
Есть и шутки, что Макрон “боится, что Путин поцелует его в живот”, поэтому переговоры проходили за таким длинным столом (так, еще в 2006 году президент РФ поцеловал мальчика в живот во время одной из встреч).
Другие пользователи обратили внимание на наличие в помещении, где проходила встреча, бактерицидного облучателя:
Not only has #Kremlin imposed strict social distancing rules during the #Putin—#Macron meeting but installed a bacterial recirculator-irradiator in the room. Take a closer look. pic.twitter.com/l4zUKYB7uI
— Misha Komadovsky (@komadovsky) February 8, 2022
Подвиньте поближе бактерицидный облучатель к столу, вдруг Макрон чихнёт!!!! pic.twitter.com/hCrSETXZvR
— главное — не спалиться (@NostroGatto) February 7, 2022
Раздавались и предположения, что длина стола демонстрирует степень геополитического напряжения вокруг Украины, а также расстояние, на котором, по мнению Путина, НАТО должно находиться от России:
Некоторые предположили, как могла бы проходить частная встреча Макрона и Путина: