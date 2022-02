В понедельник, 7 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон встретился в Москве с российским лидером Владимиром Путиным. Темой встречи была ситуация вокруг Украины и безопасность в Европе. В то же время внимание пользователей сети привлек длинный стол, за которым вели переговоры президенты.

Встреча проходила в Кремле и длилась около шести часов, завершившись поздно вечером. Судя по фото, президенты сидели напротив друг друга за длинным белым овальным столом: Макрон – с одного края, Путин – с другого.

В российских СМИ публикуют информацию, что длина стола составляет пять метров. Отмечается, что во время недавнего визита в Москву премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил журналистам, что еще никогда в жизни не сидел за таким длинным столом.

Впоследствии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснял такой формат общения коронавирусными ограничениями.

Между тем, сеть заполонили мемы и фотожабы на встречу Макрона с Путиным, центральным объектом которых стал этот овальный стол.

Официальные фото с переговоров обнародовала пресс-служба Кремля. Вот как это выглядело:

Некоторые пользователи пошутили, что во время переговоров была хотя бы соблюдена социальная дистанция:

Другие, комментируя дистанцию между президентами за столом переговоров, писали, что “даже российские войска находятся ближе к украинским границам”. Пользователи сети шутят, что Путину, видимо, пришлось просить Макрона прислать свои реплики в письменной форме или позвонить, поскольку из-за такой дистанции ничего не было слышно.

Кто-то нашел аналогии в кинематографе, публикуя для сравнения кадры со столами из кинолент и мультфильмов:

Putin ???????? Vs Macron ???????? pic.twitter.com/xOUENsPF8X — Meta News (@MetaNewsTR) February 8, 2022

If he wasn’t already a Bond villain Putin now boasts a Stromberg-style table. The question is has he got sharks and a hidden gun as well? #Putin #Macron pic.twitter.com/8hCAdGOtNr — Greg Hall (@gregarticles) February 7, 2022

Остальные сравнивали дистанцию между Макроном и Путиным с расстоянием от Земли до Луны:

Пользователи находили для Путина новое “место” в зале, где проходили переговоры, умышленно удлиняли и так длинный стол, и предполагали, чем могли за ним заниматься лидеры Франции и РФ в течение более пяти часов (например, играли в бадминтон или аэрохоккей).

Были и другие не менее интересные предположения:

Некоторые шутили, что Макрон и Путин могли использовать стол в Кремле как качели:

Пользователи продемонстрировали креатив и добавляли свои реплики на фото вчерашней встречи:

Нередкими являются шутки на тему, что Макрону понадобился мегафон, чтобы докричаться до Путина со своего края стола:

Путина и Макрона сравнили с семейной парой, которая уже долгое время состоит в браке или находится в процессе развода. Пользователи также пошутили об “отношениях на расстоянии”:

Есть и шутки, что Макрон “боится, что Путин поцелует его в живот”, поэтому переговоры проходили за таким длинным столом (так, еще в 2006 году президент РФ поцеловал мальчика в живот во время одной из встреч).

Другие пользователи обратили внимание на наличие в помещении, где проходила встреча, бактерицидного облучателя:

Not only has #Kremlin imposed strict social distancing rules during the #Putin—#Macron meeting but installed a bacterial recirculator-irradiator in the room. Take a closer look. pic.twitter.com/l4zUKYB7uI — Misha Komadovsky (@komadovsky) February 8, 2022

Подвиньте поближе бактерицидный облучатель к столу, вдруг Макрон чихнёт!!!! pic.twitter.com/hCrSETXZvR — главное — не спалиться (@NostroGatto) February 7, 2022

Раздавались и предположения, что длина стола демонстрирует степень геополитического напряжения вокруг Украины, а также расстояние, на котором, по мнению Путина, НАТО должно находиться от России:

Некоторые предположили, как могла бы проходить частная встреча Макрона и Путина: