Президент Франции Эммануель Макрон 8 февраля посетил Киев и встретился с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Это стало первым визитом французского лидера в Украину за 24 года.

Перед своим визитом президент Макрон успел посетить Москву, где виделся с российским коллегой Владимиром Путиным.

В ближайшие дни с аналогичным визитом в Украину прибудет и немецкий канцлер Олаф Шольц.

Подобные визиты мировых лидеров в Киев уже успели стать рутиной с начала 2022 года. Все из-за стягивания войск России к украинским границам и возможной последующей эскалации между РФ и Украиной.

Министерство иностранных дел Украины считает, что такая частая дипломатия на уровне глав государств и министров иностранных дел стран запада является важной составляющей стратегии сдерживания российской агрессии.

Переговоры украинского лидера с президентом Франции активно освещали западные СМИ. Какие оценки и прогнозы дают журналисты и эксперты — далее в материале.

Кризис не ослаб, но стал менее острым

Британская радиовещательная корпорация Би-би-си пишет, что украинский президент абсолютно не доверяет Владимиру Путину, даже несмотря на заверения Эммануеля Макрона, что президент РФ гарантировал ему отсутствие дальнейшей эскалации. При этом издание подчеркнуло, что в последнее время украинский президент пользуется растущей международной поддержкой.

— Иностранные высокопоставленные лица прибывают в город и покидают его так, как Киев редко видел. Кризис еще не ослаб, но кажется, что он стал немного менее острым, — говорится в сообщении.

Другое британское издание The Guardian пишет, что переговоры президента Франции с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским оставили после себя не проясненным, приведет ли два дня интенсивной французской дипломатии к уступкам со стороны Москвы, или ничего подобного не произойдет.

Французские официальные лица заявили, что после шестичасовых откровенных переговоров с Макроном Путин пообещал не предпринимать никаких новых “военных инициатив”.

— Но Кремль вскоре высмеял любые предположения о том, что он пойдет на уступки, — пишет издание.

В The Guardian добавили, что даже если Кремль выведет тактические батальоны из Беларуси, остается неясным, вернутся ли они на свои базы на дальнем востоке России или останутся вблизи Украины.

Издание отмечает, что Владимир Путин одерживает серию тактических побед в переговорах с США и западными союзниками.

— Его стратегия заключается в том, чтобы посеять семена раздора, — цитирует издание руководителя форума по Украине аналитического центра Chatham House Орыся Луцевича.

Эксперт добавил, что данный кризис может затянуться на месяцы.

С оптимизмом, но без надежд

Французское Le Monde написало, что президент Макрон объявил об оптимизме в связи с частичным решением конфликта после переговоров с Владимиром Путиным. Однако издание подчеркивает, что президент Франции не получил обязательств по отводу войск РФ от российско-украинской границы.

Сам французский лидер призвал к требовательному диалогу с Россией, поскольку это единственный способ сделать возможным мир в Украине.

Визит Макрона в Киев – это подготовка к выборам во Франции

Американский телеканал CNN пишет, что пока Владимир Путин проверяет решимость Запада, Эммануель Макрон вышел на центральную сцену, заняв место бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель в качестве ведущего лидера в Европе.

— Макрон готовится к перевыборам у себя дома. В настоящее время Макрон по ротации председательствует в Европейском союзе, он несколько раз в неделю разговаривает с Путиным, а в воскресенье вечером сделал третий за неделю телефонный звонок Байдену, — пишет телеканал.

При этом издание отмечает, что стремления Макрона направлены на то, чтобы остановить наращивание российских войск возле украинской границы.

Не обошлось и без неловкостей

Большинство западных СМИ обратили внимание на то, что президенту Франции пришлось отрицать, что он предлагал “финляндизацию” Украины, в качестве возможной модели для отношений официального Киева с НАТО.

Владимир Зеленский, пишет Би-би-си, отнесся к этому спокойно, но не был особо этому рад.

Термин “финляндизация” относится к строгому нейтралитету Финляндии во время холодной войны, закрепленному в договоре с Москвой 1948 года, когда напряженность между Советским Союзом и Западом достигла максимума. Договор гарантировал Финляндии, что в отличие от других стран Восточной Европы, она не столкнется с советским вторжением, но взамен она согласилась остаться вне НАТО и позволила соседнему СССР оказывать значительное влияние на ее внутреннюю и внешнюю политику.

При этом американская газета The New York Times отмечает, что Кремль прекрасно понимает, что Финляндия, некогда нейтральное буферное государство между Советами и НАТО, с момента распада Советского Союза стала гораздо менее нейтральной, сильно склонившись на сторону Запада.

Газета назвала подобные разговоры в дипломатических кругах способом решить конфликт за спиной у Украины.

Источники: CNN, BBC, NYT, Le Monde, The Guardian