Президент России Владимир Путин, употребив фразу о “красавице”, процитировал строки из песни об изнасиловании и некрофилии.

На это обратило внимание американское издание Business Insider.

Фразу о “красавице” хозяин Кремля озвучил накануне после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Выступая на пресс-конференции, Путин комментировал выполнение Минских договоренностей и заявил о необходимости “разговаривать с представителями Донбасса”. Глава РФ настаивал на выполнении договоренностей на его условиях, а также обратился к украинской власти со словами: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица.

Эта фраза фактически является цитатой из песни российской панк-рок группы Красная плесень под названием Чтобы гость не уходил. Только в песне вместо слова “терпи” употребляется “спи”: Нравится, не нравится – спи моя красавица.

В песне лирический герой использует эту фразу после совершения над героиней насильственных действий сексуального характера. На это обратило внимание издание Business Insider. В статье говорится, что в песне речь идет об изнасиловании и некрофилии.

– Президент Владимир Путин процитировал панк-рок песню об изнасиловании и некрофилии, чтобы продемонстрировать, чего Россия хочет от Украины… Текст песни прямо намекает на изнасилование и некрофилию. Тем самым Путин дал понять, что хочет, чтобы Украина согласилась с его требованиями без борьбы, — пишет издание.

Стоит отметить, что пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ заявил, что Путин якобы не знаком с творчеством группы Красная плесень, а фраза о “красавице”, скорее всего, “взята из фольклора”.

Сегодня на фразу Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер ответил главе РФ на русском языке, чтобы тот понял ответ.

– Украина действительно красавица. А по поводу “моя”, то здесь уже небольшой перебор. Что касается “терпи, моя красавица”, я считаю, что Украина очень терпелива, потому что это мудрость, это важно не только для Украины, но и для всей Европы, и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация с другой стороны. Мы защищаем свою страну, мы на своей территории, – подчеркнул Зеленский.

Такой комментарий он дал во время пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

О ключевых заявлениях Зеленского и Макрона, прозвучавших во время общения с журналистами, – читайте в материале.

Источник: Business Insider, Эхо Москвы