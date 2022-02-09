Долгое время немыслимая для европейцев война оказалась возможной в связи с украинским кризисом.

Опросы аналитического центра Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Германии, Финляндии, Франции, Италии, Польши, Румынии и Швеции показывают, что большинство считает, что Россия вторгнется в Украину в конце этого года. Такое мнение распространено особенно в странах Восточной Европы; в Германии не менее 52% предполагают, что Россия нападет на Украину.

Не менее 60% опрошенных согласны, что в случае вторжения НАТО или ЕС должны защищать Украину.

73% респондентов в Польше считают вторжение РФ в Украину вероятным. Так же думают 64% жителей в Румынии, 55% в Швеции, 52% в Германии, 51% во Франции и Италии, и 44% в Финляндии.

В Польше по историческим и географическим причинам респонденты рассматривают перспективу российского вторжения как экзистенциальный кризис.

Во Франции и Швеции люди старше 60 лет больше склонны считать, что вторжение произойдет.

В Румынии, Италии, Германии и Финляндии военные действия сильнее беспокоят самое молодое поколение — людей, родившихся после окончания холодной войны.

Как показал опрос ECFR, проведенный в конце прошлого года, до недавнего времени большинство европейцев считали, что любая возможная холодная война будет конфронтацией между США и Россией или Китаем. Европейцы были бы наблюдателями, а не участниками этого конфликта.

Действительно, когда началось наращивание российских войск вдоль границ с Украиной, в СМИ было много предположений о том, что европейцам на самом деле наплевать на кризис, отмечают в ECFR. И последний опрос ECFR показывает, что это предположение было ошибочным.

Почти во всех опрошенных странах большинство респондентов называют НАТО наиболее подходящей организацией для защиты Украины.

При этом респонденты во Франции, Швеции и Финляндии в основном доверяют в этом вопросе ЕС. Напомним, что Швеция и Финляндия — единственные опрошенные страны, не входящие в НАТО.

В Швеции 30% респондентов рады тому, что их страна не является членом НАТО, а 33% говорят, что это плохо; в Финляндии эти цифры составляют 35% и 25% соответственно.

Одновременно французские и немецкие респонденты меньше всего из всех национальных групп доверяют способности ЕС защитить своих граждан.

В то время как 65% поляков уверены, что Польша должна встать на защиту Украины, среди респондентов в Финляндии, Италии и Германии преобладает мнение, что их собственные страны не должны этого делать.

Но даже в Польше больше респондентов считают главными защитниками Украины ЕС (80%) и НАТО (79%), нежели собственную страну.

Кроме того, в Польше (66%) и Швеции (52%) большинство респондентов считают, что Великобритания должна встать на защиту Украины.

В Германии наибольшую готовность защищать Украину выражают сторонники левоцентристских партий в правительстве, а не Христианско-демократического союза (ХДС).

Во Франции сторонники президента Эммануэля Макрона и его правоцентристского соперника Валери Пекресс хотят, чтобы Франция защищала Украину.

В Италии сторонники Демократической партии больше всего (55%) хотят, чтобы их страна встала на защиту Украины, но 40% сторонников партии придерживаются противоположного мнения.

В целом, по мнению экспертов, “президента России должно удивить то, что большинство европейцев явно готовы защищать Украину”.

Какое оружие и от каких стран получала Украина – читайте в материале.

Источник: ECFR