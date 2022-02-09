Папа просит молиться об успешности переговоров в нормандском формате

Папа Римский Франциск поблагодарил всех, кто в специальный день 26 января вместе с ним молился за мир в Украине.

– Хочу поблагодарить всех людей и сообщества, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине. Не переставайте просить у Бога мира, чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы этому поспособствовали также и переговоры в нормандском формате. Не забывайте: война – это безумие! – сказал понтифик на встрече с паломниками.

Папа напомнил, что 11 февраля будет отмечаться Всемирный день больного, призвав молиться за больных, их родственников, медицинских работников, капелланов и всех, кто досматривает больных.

– Хочу вспомнить всех наших больных и пожелать, чтобы всем было обеспечено медицинское лечение и духовное сопровождение, – сказал Франциск.

Две недели назад, 26 января, в день молитвы о мире Папа Римский Франциск совершил специальную службу за Украину и призвал весь мир помолиться за мир в нашей стране.

К паломникам Папа обратился на разных языках и просил умолять Господа, чтобы украинская земля смогла увидеть расцвет братства и преодолеть раны, страхи.

Источник: Vatican