Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Россия поняла сигнал Запада о санкциях в случае вторжения в Украину – канцлер Германии

Юля Захарченко редактор ленты
Олаф Шольц

Представители Кремля поняли сигнал западных стран о готовности ввести жесткие санкции против Российской Федерации, если она нападет на Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Шольц выразил уверенность, что Кремль имеет представление о единстве Запада и решительности для введения санкций в случае масштабного вторжения в Украину.

– Слишком рано говорить, что проблемы решены. Они очень серьезные, будут оставаться еще некоторое время, заслуживают нашего внимания, — заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц подчеркнул, что США, Европейский Союз и НАТО будут совместно действовать в вопросе ограничительных мер против России.

Америка пригрозила РФ разрушительными санкциями за вторжение войск в Украину. В США заявили, что они нанесут большие потери российской экономике.

Читайте
Назрели санкции против РФ за выдачу паспортов на Донбассе - Кулеба

Источник: US News & World Report

Фото: Getty Images

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка