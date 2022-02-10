Россия поняла сигнал Запада о санкциях в случае вторжения в Украину – канцлер Германии

Представители Кремля поняли сигнал западных стран о готовности ввести жесткие санкции против Российской Федерации, если она нападет на Украину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Шольц выразил уверенность, что Кремль имеет представление о единстве Запада и решительности для введения санкций в случае масштабного вторжения в Украину.

– Слишком рано говорить, что проблемы решены. Они очень серьезные, будут оставаться еще некоторое время, заслуживают нашего внимания, — заявил канцлер Германии.

Олаф Шольц подчеркнул, что США, Европейский Союз и НАТО будут совместно действовать в вопросе ограничительных мер против России.

Америка пригрозила РФ разрушительными санкциями за вторжение войск в Украину. В США заявили, что они нанесут большие потери российской экономике.

Источник: US News & World Report