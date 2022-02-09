Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о росте вероятности российского вторжения в Украину.

Отвечая на вопрос во время интервью, насколько вероятно вторжение России в данный момент, Столтенберг сказал, что время предупреждения об опасности сокращается, а риск нападения возрастает. Этим генсек указал на продолжающееся наращивание вблизи Украины российских сил и техники.

В понедельник Столтенберг также заявил, что опыт применения Россией силы против Украины и угрожающая риторика Москвы создают реальную опасность.

— Мы также видим угрожающую риторику, очень сильную риторику со стороны России о том, что мы должны уступить их требованиям, иначе не будет того, что они называют военно-техническими последствиями. И потом, конечно, мы все знаем , что у России есть опыт применения силы против Украины. Так что, если сложить все это вместе, наращивание военной мощи, угрожающую риторику и послужной список России, конечно, есть реальная опасность, но мы продолжаем работать над политическим решением ситуации, — сказал Столтенберг.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is “going up” amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw — Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022

В прошлом месяце НАТО объявило, что союзники направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, и заявило, что страны переводят силы в состояние готовности.

Столтенберг еще раз подчеркнул, что НАТО готово сесть и выслушать опасения России.