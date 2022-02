Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о росте вероятности российского вторжения в Украину.

Отвечая на вопрос во время интервью, насколько вероятно вторжение России в данный момент, Столтенберг сказал, что время предупреждения об опасности сокращается, а риск нападения возрастает. Этим генсек указал на продолжающееся наращивание вблизи Украины российских сил и техники.

В понедельник Столтенберг также заявил, что опыт применения Россией силы против Украины и угрожающая риторика Москвы создают реальную опасность.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg says the risk of a Russian invasion of Ukraine is “going up” amid a frantic diplomatic effort to avoid war pic.twitter.com/YsvJf8Rfkw

— Brianna Keilar (@brikeilarcnn) February 8, 2022