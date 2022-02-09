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Факты / Мир / Мировые новости

Столтенберг: Риск российского вторжения в Украину растет

Марта Бондаренко редактор ленты
Єнс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о росте вероятности российского вторжения в Украину.

Отвечая на вопрос во время интервью, насколько вероятно вторжение России в данный момент, Столтенберг сказал, что время предупреждения об опасности сокращается, а риск нападения возрастает. Этим генсек указал на продолжающееся наращивание вблизи Украины российских сил и техники.

В понедельник Столтенберг также заявил, что опыт применения Россией силы против Украины и угрожающая риторика Москвы создают реальную опасность.

— Мы также видим угрожающую риторику, очень сильную риторику со стороны России о том, что мы должны уступить их требованиям, иначе не будет того, что они называют военно-техническими последствиями. И потом, конечно, мы все знаем , что у России есть опыт применения силы против Украины. Так что, если сложить все это вместе, наращивание военной мощи, угрожающую риторику и послужной список России, конечно, есть реальная опасность, но мы продолжаем работать над политическим решением ситуации, — сказал Столтенберг.

В прошлом месяце НАТО объявило, что союзники направляют дополнительные корабли и истребители для развертывания в Восточной Европе, и заявило, что страны переводят силы в состояние готовности.

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Столтенберг еще раз подчеркнул, что НАТО готово сесть и выслушать опасения России.

Источник: The Hill

Фото: Depositphotos

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