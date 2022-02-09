В Польше был создан новый компонент вооруженных сил – Войска обороны киберпространства.

Соответствующее объявление сделал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

По его словам, новые войска будут совершать разведывательные, оборонные, а также активные наступательные действия в киберпространстве.

– Официально создано командование компонента Войск обороны киберпространства. Они являются регулярной армией, которая имеет как оборонительные, разведывательные, так и наступательные возможности, — подчеркнул Блащак.

Они будут интегрированы с Национальным центром безопасности киберпространства, появившимся в Польше в 2019 году в рамках усиления мер в сфере кибербезопасности. Теперь этот центр станет научной базой для новосозданных войск.

Блащак отметил, что создание новых войск позволит усилить сопротивление Польши новым кибернападениям.

– Мы прекрасно осознаем тот факт, что в ХХІ веке кибератаки стали одним из инструментов агрессивной политики, в том числе и нашего соседа (России, — Ред.). А потому эти возможности являются фундаментальными и решающими для вооруженных сил Польши, — заявил министр.

Благодаря появлению нового военного компонента Польша сможет гарантировать более высокий уровень безопасности в киберпространстве. Мариуш Блащак начал этот процесс в феврале 2019 года, утвердив соответствующую Концепцию организации и функционирования Войск обороны киберпространства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о плане реализации Стратегии кибербезопасности Украины. В этом документе киберпространство признано одним из возможных театров военных действий. Кроме того, стратегия определяет имеющиеся и потенциально возможные киберугрозы. Россия в документе определена как один из основных источников угроз национальной и международной кибербезопасности.

Кроме того, в Украине на фоне недавней хакерской атаки на ряд сайтов госструктур, которая состоялась в ночь на 14 января, планируют провести учения по кибербезопасности.

Источник: Польское радио, PAP