Калифорнийская монахиня отправится на год в тюрьму за кражу $835 000 из начальной школы. Деньги женщина тратила на азартные игры.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

80-летняя Мэри Маргарет Кройпер, которая признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег в течение 10 лет, когда она была директором католической школы Сент-Джеймс, попросила судью не отправлять ее в тюрьму.

— Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, моих заповедей, закона и прежде всего — священного доверия, которое многие возложили на меня. Я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые я причинила стольким людям, — сказала Кройпер в суде.

В письмах, отправленных в суд, большинство родителей и учеников просили, чтобы приговор Кройпер был мягким, хотя некоторые требовали, чтобы она получила максимальное наказание.

По данным прокуратуры, монахиня тратила деньги на личные нужды, например на отпуск на озере Тахо и в Лас-Вегасе.

Так, в период с 2008 по 2018 год она присваивала пожертвования, плату за обучение и сборы для оплаты личных расходов на азартные игры в казино. По словам прокуроров, в католической школе Сент-Джеймс не хватало денег на новые книги, школьные принадлежности или экскурсии, а деньги, украденные Кройпер, могли быть использованы для оплаты обучения 14 учеников в течение 10 лет.

О кружной судья Отис Райт принял во внимание, что Мэри Маргарет Кройпер уже более 60 лет служит монахиней, также ее возраст и отсутствие криминального прошлого.

Он приговорил Кройпер к году и одному дню тюремного заключения вместо двух лет, которые просила прокуратура. Монахиня также должна будет выплатить школе более 800 000 долларов в качестве компенсации.