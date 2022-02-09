Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

В США 80-летнюю монахиню осудили за кражу $835 тысяч на азартные игры

Марта Бондаренко редактор ленты
В США 80-летнюю монахиню осудили за кражу $835 тысяч на азартные игры

Калифорнийская монахиня отправится на год в тюрьму за кражу $835 000 из начальной школы. Деньги женщина тратила на азартные игры.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

80-летняя Мэри Маргарет Кройпер, которая признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег в течение 10 лет, когда она была директором католической школы Сент-Джеймс, попросила судью не отправлять ее в тюрьму.

— Я согрешила, я нарушила закон, и у меня нет оправданий. Мои действия были нарушением моих клятв, моих заповедей, закона и прежде всего — священного доверия, которое многие возложили на меня. Я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые я причинила стольким людям, — сказала Кройпер в суде.

В письмах, отправленных в суд, большинство родителей и учеников просили, чтобы приговор Кройпер был мягким, хотя некоторые требовали, чтобы она получила максимальное наказание.

По данным прокуратуры, монахиня тратила деньги на личные нужды, например на отпуск на озере Тахо и в Лас-Вегасе.

Так, в период с 2008 по 2018 год она присваивала пожертвования, плату за обучение и сборы для оплаты личных расходов на азартные игры в казино. По словам прокуроров, в католической школе Сент-Джеймс не хватало денег на новые книги, школьные принадлежности или экскурсии, а деньги, украденные Кройпер, могли быть использованы для оплаты обучения 14 учеников в течение 10 лет.

О кружной судья Отис Райт принял во внимание, что Мэри Маргарет Кройпер уже более 60 лет служит монахиней, также ее возраст и отсутствие криминального прошлого.

Читайте
Индия запретила организации матери Терезы получать финансирование из-за границы

Он приговорил Кройпер к году и одному дню тюремного заключения вместо двух лет, которые просила прокуратура. Монахиня также должна будет выплатить школе более 800 000 долларов в качестве компенсации.

Источник: The Guardian

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка