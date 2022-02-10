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Белый дом ответил на слова Путина “терпи, красавица”: Такие шутки вызывают возмущение

Марта Бондаренко редактор ленты
Белый дом ответил на слова Путина “терпи, красавица”: Такие шутки вызывают возмущение

В администрации президента США заявили, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так, 7 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что президенту Украины не нравится ни один пункт Минских договоренностей по урегулированию военной ситуации на Донбассе:

Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять.

Президент Украины Владимир Зеленский на слова Путина сказал, что это перебор и что “в терпении мудрость”. Позже СМИ писали, что эти слова Путин взял из песни об изнасиловании и некрофилии.

На брифинге в Белом доме журналист отметил, что слова президента Владимира Путина многие восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине.

— Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение у всех в этом правительстве, независимо от того, будь то из уст американского чиновника или иностранного чиновника, — ответила Джен Псаки.

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Источник: White House

Фото: Getty Images

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