В администрации президента США заявили, что любые шутки об изнасиловании вызывают негодование. Об этом на брифинге сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Так, 7 февраля президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что президенту Украины не нравится ни один пункт Минских договоренностей по урегулированию военной ситуации на Донбассе:

Нравится, не нравится – терпи, моя красавица. Надо выполнять.

Президент Украины Владимир Зеленский на слова Путина сказал, что это перебор и что “в терпении мудрость”. Позже СМИ писали, что эти слова Путин взял из песни об изнасиловании и некрофилии.

На брифинге в Белом доме журналист отметил, что слова президента Владимира Путина многие восприняли как шутку об изнасиловании, адресованную Украине.