Великобритания решила перевести в режим готовности еще тысячу военнослужащих для поддержки союзников по НАТО в случае гуманитарного кризиса, вызванного любой российской агрессией против Украины.

Об этом сообщил премьер Британии Борис Джонсон на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Политик отметил, что на фоне концентрации российских войск у украинских границ Лондон усиливает военное присутствие на восточном фланге Альянса (в Восточной Европе).

Так, Британия недавно решила удвоить количество своих военных в Эстонии (в рамках программы Расширенное передовое присутствие НАТО). Кроме того, в Польше будут дополнительно размещены 350 британских военных.

В Румынии британские военнослужащие задействованы в патрулировании воздушного пространства. На Кипре Лондон размещает истребители Typhoons, а также отправляет корабли в Средиземное и Черное моря.

– Мы также переводим в состояние повышенной готовности тысячу военных в рамках подготовки к гуманитарному кризису, который может произойти на восточных границах НАТО, – подчеркнул Джонсон.

О переводе еще тысячи военных в режим готовности проинформировали и в пресс-службе британского правительства. Там отметили, что эти силы помогут странам Восточной Европы в случае возникновения кризиса с беженцами из-за агрессии РФ.

– В декабре Великобритания пришла на помощь Польше и Литве после того, как они обратились за помощью в разрешении миграционного кризиса, спровоцированного Россией на их границах с Беларусью. Любое дальнейшее российское вторжение в Украину станет гуманитарной катастрофой, которая, вероятно, приведет к массовому перемещению людей на границе с Европой, что особенно затронет такие страны, как Польша и Литва, — отметили в пресс-службе британского правительства.

Там заверили, что британские военные, уже находящиеся в странах Восточной Европы, помогут им справиться с последствиями любой российской агрессии. А в случае кризиса на помощь направят еще тысячу военнослужащих, которых переводят в состояние готовности.

В пресс-службе также проинформировали, что Борис Джонсон обсуждает сегодня в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом предложения Британии по укреплению обороны Альянса.

Речь идет об усилении военного присутствия британских войск в Восточной Европе на фоне российских угроз.

– Великобритания готова работать над дипломатическим путем, и мы верим, что этого можно достичь. Но он может основываться только на существующих международных соглашениях и фундаментальных принципах целостной и свободной Европы, — проинформировали в пресс-службе британского правительства.

О том, что Великобритания хочет удвоить численность своих войск в Восточной Европе, стало известно в конце января. Отмечалось, что британские чиновники отправятся в Брюссель, чтобы уточнить детали этого предложения.

Источник: НАТО, Правительство Великобритании