Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорит, что Россия продолжает наращивать свои силы и технику на границе с Украиной. Он повторил свое недавнее заявление, что временя до возможной эскалации сокращается.

Об этом Столтенберг заявил на совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

— Это очень опасный момент для европейской безопасности. Количество российских сил растет, а время предупреждения о возможной атаке сокращается, — сказал Столтенберг.

Генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не представляет угрозы для России, но она должна быть готова к худшему, оставаясь твердо приверженной поиску политического решения.

Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна выбирать между дипломатическим решением кризиса или же готовиться к экономическим санкциям со стороны Запада и усилению военного присутствия сил НАТО в восточных странах Альянса.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает наращивать военную мощь вокруг Украины, и что сейчас направила в Беларусь больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет.