Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря и Румынии.

Об этом генсек сказал на конференции с премьером Великобритании, передает пресс-служба НАТО.

Столтенберг напомнил, что НАТО — это оборонительный союз, целью которого является сохранить мир и предотвратить конфликт. Он отметил, что в Европе сейчас критическое время для безопасности.

— И вопрос заключался в том, достаточно ли мы делаем в это очень критическое время для европейской безопасности, — сказал генсек.

По его словам, НАТО уже увеличило свое присутствие в восточной части Альянса, добавив больше войск, боевые группы, а также авианосную ударную группу Великобритании, а также американскую авианосную ударную группу и больше кораблей и самолетов.

— Во-вторых, мы повысили боеготовность наших сил. Это силы реагирования НАТО. Великобритания, США, Дания и другие страны ясно дали понять, что готовы выделить дополнительные войска в силы реагирования НАТО, — отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Альянс сейчас рассматривает вопрос о том, следует ли в более долгосрочной перспективе изменить позицию НАТО в восточной Европе.

Сегодня у Альянса есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие в Польше.

— Но сейчас мы также рассматриваем возможность создания подобных боевых групп, например, в районе Черного моря в Румынии, — заявил генсек Йенс Столтенберг.

Напомним, что в ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран Альянса на Варшавском саммите в 2016 году решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что РФ продолжает наращивать военную мощь вокруг Украины, и что уже направила в Беларусь больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет.

Напомним, что 10 февраля на территории Беларуси стартовали масштабные совместные с Россией военные учения Союзная решимость — 2022, которые продлятся до 20 февраля.

Источник: НАТО