Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили, что Альянс рассматривает возможность размещения боевых групп в районе Черного моря и Румынии.
Об этом генсек сказал на конференции с премьером Великобритании, передает пресс-служба НАТО.
Столтенберг напомнил, что НАТО — это оборонительный союз, целью которого является сохранить мир и предотвратить конфликт. Он отметил, что в Европе сейчас критическое время для безопасности.
— И вопрос заключался в том, достаточно ли мы делаем в это очень критическое время для европейской безопасности, — сказал генсек.
По его словам, НАТО уже увеличило свое присутствие в восточной части Альянса, добавив больше войск, боевые группы, а также авианосную ударную группу Великобритании, а также американскую авианосную ударную группу и больше кораблей и самолетов.
— Во-вторых, мы повысили боеготовность наших сил. Это силы реагирования НАТО. Великобритания, США, Дания и другие страны ясно дали понять, что готовы выделить дополнительные войска в силы реагирования НАТО, — отметил Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь подчеркнул, что Альянс сейчас рассматривает вопрос о том, следует ли в более долгосрочной перспективе изменить позицию НАТО в восточной Европе.
Сегодня у Альянса есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Великобритания возглавляет боевую группу в Эстонии, но также увеличивает свое присутствие в Польше.
— Но сейчас мы также рассматриваем возможность создания подобных боевых групп, например, в районе Черного моря в Румынии, — заявил генсек Йенс Столтенберг.
Напомним, что в ответ на изменение ситуации безопасности руководители стран Альянса на Варшавском саммите в 2016 году решили усилить военное присутствие НАТО на восточных границах блока.
Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что РФ продолжает наращивать военную мощь вокруг Украины, и что уже направила в Беларусь больше войск и военной техники, чем когда-либо за последние 30 лет.
Напомним, что 10 февраля на территории Беларуси стартовали масштабные совместные с Россией военные учения Союзная решимость — 2022, которые продлятся до 20 февраля.
Источник: НАТО