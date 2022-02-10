Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Не подлежит обсуждению: Джонсон поддержал право Украины стремиться к членству в НАТО

Юлия Соколова редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал право Украины на движение к членству в НАТО. По словам политика, существуют принципы, не подлежащие обсуждению.

Такое заявление Джонсон сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

– Есть некоторые вещи, которые не подлежат обсуждению. Это идея единой и свободной Европы. Это идея, что НАТО должно иметь политику открытых дверей, что народ Украины должен иметь возможность стремиться к членству в НАТО, — подчеркнул Джонсон.

Политик добавил, что также существуют вопросы, которые стоит обсуждать, и к таким переговорам готовы НАТО, Великобритания и США. Речь идет о вопросах открытости военных учений НАТО и конфигурации сил Альянса, размещении ракет, нарушении Россией договора по ядерным ракетам средней дальности.

Как известно, в декабре прошлого года Россия передала США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Одно из этих требований касается нерасширения Альянса в восточном направлении. В Москве прямо заявляли, что требуют не принимать Украину в НАТО в будущем и закрепить такие обязательства документально.

В то же время в НАТО и США назвали это требование неприемлемым, поскольку оно подрывает ключевые принципы существования Альянса.

26 января стало известно, что США передали Москве письменный ответ на предложения по “гарантиям безопасности”. Тогда же свой ответ передал и Альянс.

Читайте
Безопасность Украины и "открытые двери" НАТО: в СМИ обнародовали ответы США и Альянса на требования РФ

Источник: НАТО

Фото: Depositphotos

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка