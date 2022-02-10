Премьер Великобритании Борис Джонсон поддержал право Украины на движение к членству в НАТО. По словам политика, существуют принципы, не подлежащие обсуждению.

Такое заявление Джонсон сделал на совместном брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

– Есть некоторые вещи, которые не подлежат обсуждению. Это идея единой и свободной Европы. Это идея, что НАТО должно иметь политику открытых дверей, что народ Украины должен иметь возможность стремиться к членству в НАТО, — подчеркнул Джонсон.

Политик добавил, что также существуют вопросы, которые стоит обсуждать, и к таким переговорам готовы НАТО, Великобритания и США. Речь идет о вопросах открытости военных учений НАТО и конфигурации сил Альянса, размещении ракет, нарушении Россией договора по ядерным ракетам средней дальности.

Как известно, в декабре прошлого года Россия передала США и НАТО свои требования по так называемым гарантиям безопасности. Одно из этих требований касается нерасширения Альянса в восточном направлении. В Москве прямо заявляли, что требуют не принимать Украину в НАТО в будущем и закрепить такие обязательства документально.

В то же время в НАТО и США назвали это требование неприемлемым, поскольку оно подрывает ключевые принципы существования Альянса.

26 января стало известно, что США передали Москве письменный ответ на предложения по “гарантиям безопасности”. Тогда же свой ответ передал и Альянс.

Источник: НАТО