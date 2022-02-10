Некоторые американские сенаторы настаивают на введении санкций против России за кибератаки на Украину. Руководители сенатского комитета по международным отношениям говорят, что российская кибератака против Украины будет первой в списке действий, которые повлекут за собой санкции против Кремля еще до вторжения.

Об этом пишет американское издание Politico.

Глава Сената по международным отношениям Боб Менендес (штат Нью-Джерси) заявил, что санкции за российские кибератаки являются одним из вопросов, который находится на рассмотрении. Законодатели даже рассматривают возможность введения санкций за российские хакерские операции, уже предпринятые против Украины.

Сенатор от Айдахо Джим Риш, главный республиканец в комитете, сказал только, что разговоры о санкциях были, но он хотел бы сохранить конфиденциальность переговоров по аспектам пакета санкций.

Пакет призван служить компромиссом между различными подходами к санкциям против России до или после вторжения, когда республиканцы настаивают на заблаговременном введении санкций, а демократы поддерживают принятие мер после пересечения российскими войсками украинской границы.

Но кибератаки — это область, в которой многие согласны с тем, что необходимы ранние действия.

Сенатор Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут) также выступал за введение санкций за любые недавние кибератаки России против Украины.

США ранее вводили санкции против России за атаки на американские учреждения. Например, обширная шпионская операция SolarWinds, обнаруженная в конце 2020 года, в ходе которой российские хакеры взломали компьютерные системы по меньшей мере 12 федеральных агентств и 100 частных компаний.