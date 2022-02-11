Блинкен не исключает новой эскалации со стороны РФ в ближайшее время

Новая волна эскалации со стороны России возможна в любое время, поскольку наблюдается наращивание ее войск у границ с Украиной, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Мельбурне (Австралия).

По его мнению, это может произойти даже во время зимних Олимпийских игр в Пекине, которые заканчиваются 20 февраля.

– Мы подошли к тому моменту, когда вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпийских игр. Мы по-прежнему наблюдаем очень тревожные признаки российской эскалации, – отметил американский дипломат.

Блинкен сказал, что США прилагают максимум усилий для урегулирования всех разногласий с Кремлем путем дипломатии.

Накануне президент США Джо Байден предупредил всех американцев, которые остаются в Украине, о необходимости покинуть страну, поскольку остается угроза эскалации российской агрессии.

По его словам, это будет “мировая война, если американцы и Россия начнут стрелять друг в друга”.

Американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки с российскими войсками у украинских границ.

На них – полевые лагеря военных, техника в оккупированном россиянами Крыму, реактивные системы залпового огня и самоходная артиллерия в Новоозерном и бронетехника в Славном.

Источник: Al Arabiya