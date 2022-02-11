Российские и украинские переговорщики в нормандском процессе заявили, что им не удалось прийти к соглашению после девятичасовых переговоров в Берлине в четверг. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

На переговорах на уровне советников лидеров Нормандской четверки обсуждали пути прекращения военного конфликта на Донбассе и разрешения многомесячного кризиса, вызванного наращиванием российских войск вдоль украинских границ.

Дмитрий Козак, представитель России на переговорах с участием Франции, Германии, России и Украины, заявил, что разрыв между сторонами настолько велик, что они даже не могут договориться о совместном заявлении.

По его словам, переговоры на уровне советников, вероятно, будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут достаточный прогресс для подготовки к саммиту лидеров стран. А в настоящее время это нереально.

Глава Офиса президента Украины и представитель Украины на переговорах Андрей Ермак также отметил, что есть “серьезные разногласия, но и есть желание продолжить общение”.

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Ермак отметил, что будущие обсуждения, скорее всего, буду сосредоточены на вопросе обмена пленными между Киевом и ОРДЛО, а также на открытии переходов между Украиной и территориями, находящимися под контролем боевиков.

Издание отмечает, что переговоры прошли на фоне роста напряженности вокруг границ Украины. Россия и ее союзник Беларусь проводят совместные военные учения, которые министерство обороны РФ назвало учениями по отражению иностранной агрессии. В ответ украинские вооруженные силы начали собственные учения.

Как пишет The Wall Street Journal, берлинская встреча стала продолжением переговоров в Париже. В прошлом месяце обсуждали возрождение соглашения Минск-2 2015 года, которое так и не было реализовано.

Москва и Киев так и не смогли достичь консенсуса относительно того, что означают положения Минска-2, и в какой последовательности они должны применяться.