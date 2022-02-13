Литва готова принять украинских беженцев в случае нападения РФ — премьер Шимоните

Официальный Вильнюс дал согласие на прием беженцев из Украины в случае полномасштабного вторжения России.

Об этом 12 февраля заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Накануне она вместе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем посетила линию разграничения на Донбассе.

Ингрида Шимоните подчеркнула, что продолжает надеяться на спад напряжения между Украиной и Россией благодаря дипломатии, однако сценарии могут быть разными.

— Мы не рассматриваем вторжение РФ в Украину как центральный сценарий, потому что мы все еще надеемся, что в этой ситуации возобладают дипломатическое решение и здравый смысл. Правительство будет приветствовать людей, спасающихся от войны, – сообщила она.

Какое количество украинских беженцев примет Литва, пока не озвучено. По предварительной информации, речь идет о 30 тыс. гражданах.

На 12 февраля МВД Литвы уже подготовило запросы с информацией о местах размещения украинцев, а также перечень услуг и необходимой помощи.

Отмечается, что в этом процессе принимают участие не только государственные, но и частные литовские организации.

30 января о намерении принять около миллиона украинцев в случае эскалации конфликта со стороны РФ заявили в Польше.

По словам министра внутренних дел Польши Мацея Вонсика, беженцы из Украины будут находиться под надежной защитой согласно Женевской конвенции.

Он также подчеркнул, что Польше следует готовиться к худшему сценарию развития событий на фоне скопления российских войск вблизи границ Украины.

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Источник: LRT

Фото: Ingrida Šimonytė