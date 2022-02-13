Германия может ввести санкции в отношении российского газового трубопровода Северный поток-2, если в Кремле будет принято решение о вторжении на украинские территории.

Об этом во время интервью сообщила глава Министерства экономики Австрии Маргарета Шрамбек.

Министр отметила, что МИД Австрии и ее ведомство выступают против санкций в отношении Северного потока-2, хотя указанные ограничения обсуждаются на уровне Германии и Европейского Союза.

— В случае вторжения санкции затронут не объемы газовых поставок, а речь идет о том, что ФРГ не разрешит запуск газопровода, — сказала Маргаретте Шрамбек.

В то же время она отметила, что газоснабжение Австрии не находится под угрозой из-за нынешней ситуации с Россией и Украиной, поскольку страна уже ведет переговоры с ОАЭ и Оманом, когда Евросоюз обсуждает поставки газа с Катаром.

Позиция ФРГ по Северному потоку-2

7 февраля американский президент Джо Байден провел встречу с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в ходе которой была обсуждена эскалация на российско-украинской границе.

Во время совместной пресс-конференции президент США заявил, что российский проект Северный поток-2 не будет реализован, если РФ нападет на Украину.

В свою очередь Канцлер Шольц отказался назвать проект, но в комментарии журналистам заверил, что будет оставаться на стороне США.

Источник: ORF