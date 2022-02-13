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Пентагон передислоцирует военнослужащих Нацгвардии США из Украины из-за угрозы агрессии РФ

Юлия Соколова редактор ленты
Військовий США

В Министерстве обороны США было принято решение временно передислоцировать служащих Национальной гвардии Флориды с территории Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, такое решение обусловлено заботой о безопасности военнослужащих и принято из соображений “наибольшей предусмотрительности”.

– Министр обороны США приказал временно передислоцировать военнослужащих Нацгвардии Флориды из Украины… Мы остаемся преданными нашим отношениям с Вооруженными силами Украины, — отметил Кирби.

Пост Кірбі

В пресс-службе Пентагона уточнили, что речь идет о 160 военнослужащих Нацгвардии Флориды, которые находились в Украине с ноября прошлого года. Они занимались обучением военнослужащих ВСУ.

– Они покидают Украину и будут переведены в другие места в Европе, — говорится в заявлении Пентагона.

В ведомстве подчеркнули, что Пентагон идет на такие шаги на фоне предполагаемой российской эскалации на границе с Украиной. В Минобороны США процитировали советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана о пребывании “в окне возможностей”, когда РФ может в любой момент совершить военные действия против Украины (если такое решение будет принято в Кремле).

Салливан предупредил, что ответом на российское вторжение будут жесткие экономические санкции, которые будут введены США, Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами.

Из-за угрозы эскалации Вашингтон направляет в Европу еще 3 000 американских военнослужащих. Они прибудут в ближайшие дни.

На днях Джейк Салливан предупредил находящихся в Украине американцев, чтобы они уехали из страны в течение одного-двух дней. Он объяснил, что данное решение обусловлено угрозой вторжения России.

В то же время Государственный департамент США приказал уехать из американского посольства в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности.

Источник: Джон Кирби, Пентагон

Фото: Depositphotos

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